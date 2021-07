Lesertest mit AVerMedia: Das sind die Tester der Konferenzlösung AS311!

Mitte Juli riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit AVerMedia zu bewerben. Gesucht wurden in Zeiten von Corona zwei Tester für eine Konferenzlösung des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns diese, jetzt verkünden zu dürfen.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare der AS311 von AVerMedia. Dabei handelt es sich um eine USB-Konferenz-Freisprecheinrichtung, die ohne unbequeme Headsets oder schlechten integrierten Mikrofonen auskommt. Vielmehr soll sie im Homeoffice einen gut hörbaren Klang sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass Besprechungen nicht mehr durch Hintergrundgeräusche wie Tastaturen, Telefonklingeln oder Hundegebell gestört werden.

Hierfür setzt die AS311 auf künstliche Intelligenz und eine akustische Echounterdrückung, welche verhindert, dass das Mikrofon den Schall vom Lautsprecher aufnimmt. Dank des omnidirektionalen Mikrofons soll das sogar mit einer Reichweite von bis zu drei Metern möglich sein, sodass sich die Benutzer auch während der Konferenz frei im Raum bewegen können.

Natürlich ist die kleine Box Plug-and-Play-fähig und ermöglicht eine einfache Einrichtung über die Software. Die Kompatibilität zu gängigen Konferenzplattformen ist ebenfalls gegeben, darunter Zoom, Microsoft Teams oder Skype und Webex. Für die Verwaltung von Anrufen ist dank der eingebauten LED-Touch-Bedienelemente die Regulierung der Lautstärke sowie die Stummschaltung geräuschlos möglich.

Wie gut das in der Praxis alles funktioniert, das dürfen nun unsere Leser und Community-Mitglieder im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren. Regulär kostet die Konferenz-Lösung knapp 150 Euro.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die beiden Forennutzer "chrizZztian" und "Renegat27" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Audio-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Juli 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Juli 2021

Testzeitraum bis 29. August 2021

