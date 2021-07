Nanoleaf unterstützt jetzt auch Razer Chroma

Was in den 70er Jahren die Lavalampe war, sind heutzutage die LED-Panels von Nanoleaf. Gerade bei Spielern sind die Lampen als Einrichtungsgegenstand äußerst beliebt. Aber auch bei YouTube gibt es eine Vielzahl von Streamern, die besagte Panels zur dekorativen Beleuchtung in ihren Studios verwenden. Damit sich die bunten Lichter in Zukunft auch mit dem restlichen Gaming-Equipment synchronisieren lassen, wird Nanoleaf nun Teil des Razer-Chroma-Connect-Programms. Besonders interessant dürfte hier sicherlich die Kombination mit Spielen sein, die Razers Chroma supporten. Somit könnte je nach Anzahl der eingesetzten LED-Panels der gesamte Raum passend zu den Ereignissen auf dem Monitor beleuchtet werden.

Eine Übersicht der unterstützten Hardware und Spiele findet sich hier. Unter anderem bieten Mortal Kombat 11 sowie Rage 2, bzw. Apex Legends und Overwatch Razers-Chroma-Support. Aber auch Titel wie Rise of Tomb Raider oder Doom gehören dazu. Da sich die Panels von Nanoleaf über eine große Verbreitung freuen, wird man die neuen Möglichkeiten sicherlich in dem ein oder anderen YouTube-Video im Einsatz beobachten können.

Neben den bekannten Dreiecken bietet der Hersteller auch Hexagon-Panels an. Beide Formen sind zudem in verschiedenen Größen erhältlich. Somit können Gamer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Einige Inspirationen finden sich im eingebetteten Video. Das Nanoleaf Shapes-Hexagons-Smart-Lighting-LED-Panel-Starterkit liegt mit neun Panels bei einem aktuellen Verkaufspreis von rund 190 Euro. Für das Nanoleaf Shapes-Triangles-Smart Lighting-LED-Panel-Starterkit mit 15 LED-Panels werden knapp 279 Euro fällig.