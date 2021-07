Apple Pay Later: Bezahldienst soll künftig um Ratenfunktion erweitert werden

Der mobile Bezahldienst Apple Pay soll schon bald um eine Kreditfunktion erweitert werden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sollen Apple-Pay-Nutzer ihre Einkäufe künftig auch erst später bezahlen können. Unter der Bezeichnung "Apple Pay Later" soll man dann seine Einkäufe einfach ein Raten bezahlen können. Hierfür wird man mit dem US-Geldhaus Goldman Sachs zusammenarbeiten und zunächst wohl zwei verschiedene Optionen anbieten.

Zum einen sollen Nutzer ihren Einkauf in vier Raten abstottern können, die entweder monatlich oder alle zwei Wochen automatisch von der hinterlegten Kreditkarte der Apple-Wallet eingezogen werden. Für diesen Vorschuss sollen Apple und Goldman Sachs keinerlei Zinsen belasten. Alternativ bietet man eine Ratenzahlungsoption über mehr als vier Monate an, für die man dann allerdings mit zusätzlichen Zinszahlungen zur Kasse gebeten wird. Wie hoch die Beträge dafür maximal sein dürfen und welche genauen Zinssätze man anbieten wird, ist nicht bekannt. Angeblich ist zumindest für die erste Option sogar keine Bonitätsprüfung notwendig.

Apple arbeitet schon seit 2019 mit Goldman Sachs zusammen und bietet zumindest in den USA eine eigene Kreditkarte an. Die Apple Card wird bequem über die Wallet auf dem iPhone verwaltet und bietet interessante Cashback-Raten. So gibt es für Umsätze, die mit der physischen Titanium-Karte getätigt werden, jeweils am Tagesende 1 % zurück, bei Apple-Pay-Transaktionen sind es sogar 2 %. Wird direkt bei Apple eingekauft, gibt es 3 % zurück auf das Apple-Guthaben. Bislang wird die Apple Card selbst drei Jahre nach ihrer Einführung nur in den USA angeboten. Die neue Apple-Pay-Later-Funktion soll allerdings auch Nutzern ohne einer solchen Kreditkarte zur Verfügung stehen. Ein Start des Dienstes wäre somit auch in anderen Ländern denkbar.

Das bleibt jedoch abzuwarten. Goldman Sachs besitzt hierzulande zwar eine deutsche Bankenlizenz, ist im Privatkundengeschäft jedoch nicht aktiv. Eine andere Kooperationsbank für Apple Pay Later in der EU wäre denkbar.

Apple Pay wird inzwischen auch in Deutschland relativ großflächig von den Banken unterstützt. Erst vor wenigen Tagen schalteten die Sparkassen die Online-Nutzung über die Girocard frei.