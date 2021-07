Paketzustellung per Roboter: Amazon Scout kommt nach Europa

Bereits im Jahr 2019 berichteten wir darüber, wie Amazon im US-Bundesstaat Washington im ländlichen Snohomish County der Metropolregion Seattle einen Roboter namens Scout für die Zustellung von Paketen genutzt hat. Der autonom fahrende Roboter mit sechs Rädern lieferte ausschließlich an Wochentagen sowie bei Tageslicht bei Amazon bestellte Waren aus. Zudem stand der mechanische Paketbote permanent beim besagtem Test unter ständiger Beobachtung eines Mitarbeiters. Das Experiment scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein und so expandiert Amazons Scout jetzt auch nach Europa. Genauer genommen nach Finnland in dessen Hauptstadt Helsinki.

Allerdings scheint man von einer Marktreife aktuell noch weit entfernt zu sein. Somit eröffnet man zunächst ein Entwicklungszentrum. Hier sollen sich über 20 Ingenieure um die Weiterentwicklung von Scout kümmern.

Insbesondere die Navigation bei Hindernissen stellt eine Herausforderung dar. Hier gilt es mit Hilfe von 3D-Software realistische Szenarien zu schaffen, die unter Laborbedingungen getestet werden können. Aber auch Feldversuche spielen eine entscheidende Rolle. Somit ist davon auszugehen, dass Amazon weitere Testläufe mit dem autonomen Roboter starten wird. Gerade bei schwierigen Witterungsverhältnissen sind Versuche in der Praxis unerlässlich. Wann Amazon letztendlich plant, Scout flächendeckend einzusetzen, ist nicht bekannt. Jedoch sollte man hiermit in den nächsten Jahren nicht rechnen. Zumal die entwickelte Technologie auch für andere Versandunternehmen äußerst interessant sein dürfte. Dadurch wäre es möglich, eine Zustellung rund um die Uhr zu gewährleisten.