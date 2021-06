Komplette Tür mit Schloss: Nuki präsentiert die Smart Door

Der Hersteller Nuki verkaufte bislang Nachrüstlösungen für bestehende Türen und entwickelte sich laut eigenen Angaben vom Kickstarter-Projekt zum Marktführer in Europa. Bereits im Jahr 2019 testete Hardwareluxx die Nuki Smart Lock 2.0. Jetzt bietet das Unternehmen auch smarte Türen an. Dabei wird der Nuki Button mit der vollmotorischen Mehrpunktverriegelung KFV GENIUS von Siegenia kombiniert. Zudem hat man sich mit WERU einen Türenhersteller als Partner ins Boot geholt.

“Ein Komplettanbieter von Schließsystemen für Türen sind wir nicht. Daher haben wir uns für die Umsetzung unserer Vision einer smarten Haus- und Wohnungstür starke Partner ins Boot geholt. Mit dem deutschen Unternehmen SIEGENIA haben wir einen leistungsstarken Partner mit innovativen Lösungen gefunden.” sagt Martin Pansy, CEO und Mitgründer von Nuki Home Solutions.

“Die SIEGENIA GRUPPE entwickelt Lösungen, die Räume lebendig machen. Wir wissen, dass sich der Trend zu Smart Home weiterentwickeln wird und dass unsere Kunden innovative Lösungen wollen. Somit sind wir die ersten, die den Komfort des Nuki Ökosystems in Kombination mit unserem Premium-Schließsystem KFV GENIUS anbieten und so einen Wertbeitrag zum erlebbaren Raumkomfort leisten“, erläutert Markus Bade, Chief Business Development Officer der SIEGENIA GRUPPE.

Der Nuki Button ist zusammen mit dem KFV GENIUS direkt in die Tür verbaut. Laut den Unternehmen sind selbst bei bestehenden Türen nur minimale Anpassungen nötig. Durch die modulare Bauweise sind auch kleine Schreiner- und Metallbaubetriebe in der Lage, eine Smart Door anzubieten. Selbst spezielle Einzelanfertigungen durch Handwerksbetriebe sind hier möglich. Voraussetzung ist lediglich die Verfügbarkeit von Strom in der Nähe der Tür.

Des Weiteren gab Nuki bekannt, dass alle Funktionen des Nuki Smart Locks auch in der Nuki Smart Door integriert wurden. Die Tür lässt sich per Nuki App, Smart Watch oder automatisch bei Annäherung öffnen. Zutrittsberechtigungen werden per App vergeben. Diese können entweder dauerhaft oder nur für einen bestimmten Zeitraum vergeben werden. Mithilfe der WLAN-Bridge ist zudem das Öffnen der Tür aus der Ferne möglich. Auf Wunsch werden Sperrvorgänge in der App protokolliert.

Wer aktuell einen Neubau plant oder die eigenen vier Wände renovieren möchte, findet schon jetzt alle relevanten Informationen auf der Webseite des Herstellers. Laut dem Unternehmen haben Kunden so die Möglichkeit, die Smart Door bereits in ihrem bevorstehenden Bauprojekt mit einzuplanen. Mit Lieferschwierigkeiten rechnet Nuki scheinbar nicht und verspricht eine Verfügbarkeit ab Herbst. Einen genauen Veröffentlichungstermin nannte der Hersteller jedoch nicht. Auch zur unverbindlichen Preisempfehlung machte man keinerlei Angaben.