Lenovos Smart Clock 2 kann optional das Smartphone laden

Lenovo bringt mit der Smart Clock 2 ein neues Smart-Display auf den Markt, das sich z.B. als intelligente Nachttischuhr nutzen lässt. Mit optionaler Ladestation kann die Smart Clock 2 auch gleich noch zum Laden des Smartphones genutzt werden.

Das Gehäuse der Smart Clock 2 wird von Stoff in verschiedenen Farben ummantelt. Zur Auswahl sollen Shadow Black, Heather Grey und Abyss Blue stehen. Im Zentrum sitzt ein 4-Zoll-Touchdisplay. Es zeigt nicht nur einfach die Uhrzeit an, sondern kann auch Fotos aus Google Photos anzeigen. Über Google Assistant erfolgt die Sprachsteuerung, darüber können z.B. Informationen wie Termine, das Wetter oder Verkehrsinformationen auf der täglichen Pendelstrecke in Erfahrung gebracht werden. Weil Lenovo die Smart Clock 2 selbst vor allem als Schlafzimmerprodukt sieht, wurde bewusst keine Kamera integriert. Dafür kann die smarte Uhr optional mit einer drahtlosen Ladestation ergänzt werden. Sie wird einfach angeclipst, setzt aber natürlich ein Smartphone mit Wireless Charging voraus.

Rechenherz der Smart Clock 2 ist ein MediaTek MT8167S. Ihm stehen 1 GB RAM und 8 GB Speicher zur Seite. Der einzelne, nach vorn gerichtete 1,5-Zoll-Lautsprecher erreicht 3 W Leistung. Drahtlose Verbindungen können per W-LAN (802.11 b/g/n, 2.4Ghz) und Bluetooth 4.2 hergestellt werden.

Die Smart Clock 2 soll ab August 2021 verfügbar werden. Lenovo nennt einen Preis von 89,99 Euro für die smart Uhr. Wie teuer das optionale Wireless-Charging-Modul wird, teilt das Unternehmen hingegen nicht mit.