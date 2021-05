Apple Watch Series 3: Updateproblematik spitzt sich weiter zu

Als Apple-Nutzer freut man sich in der Regel über ein neues Update. Ob zusätzliche Sicherheit, eine bessere Stabilität oder gar neue Features - etwas Positives lässt sich immer finden. Für Nutzer, die in der heutigen Zeit noch eine Apple Watch 3 ihr Eigen nennen und diese aktiv nutzten, sieht dies jedoch anders aus. Hier heißt es vor jedem Update erstmal ausreichend Speicherplatz frei zu räumen. Wer zudem noch MP3s auf der smarten Armbanduhr abgelegt hat, steht auf völlig verlorenem Posten. Jetzt scheint dies in Zukunft jedoch noch problematischer zu werden und das einfache Löschen der Playlist von der Uhr reicht nicht mehr aus.

Wie sich einem Support-Dokument von Apple entnehmen lässt, muss man zunächst die gesamte Watch 3 leer räumen, damit sich ein Update einspielen lässt. Dies betrifft auch das Entfernen von Apps. Zunächst ist es zwar ausreichend, sämtliche Musik sowie das gesamte Bildmaterial zu löschen, sollte der Speicher anschließend nicht ausreichen, müssen auch die Applikationen auf der Uhr weichen. Kommt es dann noch immer zur Meldung, dass nicht genügend Speicherplatz für das Update vorhanden ist, empfiehlt Apple die Watch vom Smartphone zu entkoppeln. Das komplette Dokument findet sich hier.

Es ist zwar löblich, dass Apple für seine mittlerweile fast vier Jahre alte Armbanduhr noch entsprechende WatchOS-Versionen zur Verfügung stellt, allerdings kann hier nicht von einer komfortablen Installation die Rede sein. Auch wenn die Watch Series 3 aktuell noch im Apple-Store erhältlich ist, dürften die Tage langsam aber sicher gezählt sein. Ob der kalifornische iPhone-Konzern in Zukunft eine 38-mm-Version seiner Series 6 anbieten wird, ist bis dato nicht bekannt. Bislang lässt sich die Watch in einer Gehäusegröße von 40 mm sowie 44 mm erwerben. Dass der Hersteller eine Watch Series 3 mit einem größeren Speicher anbieten wird, ist unwahrscheinlich. Vielmehr könnte es eine gänzlich neue Variante im unteren Preissegment geben.