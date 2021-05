Google zeigt versehentlich Pixel-Buds-A-Serie auf Twitter

Bereits Ende März gelangten erste Informationen über Googles neue "Pixel Buds A" ins Netz. Eine Woche später wurde dann ein erstes Bild versehentlich geleakt und zwar in einer Email, in der Google über die Features kommender Geräte informierte. Gestern veröffentlichte der offizielle Android-Account ebenfalls unabsichtlich einen Post, in dem die Pixel Buds A beworben werden. Zwar hat Google den Post zehn Minuten später wieder gelöscht, glücklicherweise konnte die Website 9to5Google aber vorher noch einen Screenshot machen.

In dem Tweet heißt es demnach, die "neue Pixel-Buds-A-Serie ist da". Des Weiteren wird mit einer guten Sound-Qualität sowie schnellem Bluetooth-Pairing geworben. Da der Post nach kurzer Zeit wieder runter genommen wurde und es ansonsten keine offizielle Ankündigung gab, ist wohl von einem Fehler seitens des Social-Media-Teams auszugehen.

Leider enthält der Post keine tiefergehenden Informationen, wodurch immer noch nicht klar ist, worin genau sich das neue Modell von den aktuell erhältlichen Pixel Buds für 199 Euro unterscheidet. Es ist angesichts der jüngsten Leaks jedoch davon auszugehen, dass man nicht allzu lange auf den offiziellen Release warten muss.