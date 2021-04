Neuralink: Affe gelingt Steuerung eines Computerspiels

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittels Gehirnimplantat eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen. Die Zahl an potentiellen Anwendungsmöglichkeiten ist enorm und reicht von der Medizin bis hin zur Unterhaltung. So faszinierend das alle scheint, so ambitioniert ist das Projekt auch - selbst für Elon Musk.

Doch heute veröffentlichte der offizielle Youtube-Kanal der Firma ein Video, welches einen Affen, genauer einen neunjährigen Makaken namens Pager zeigt, welcher das Computerspiel Pong angeblich lediglich mittels seiner Gedankenkraft spielt. Zuvor waren zwei Neuralink-Implantate in sein Gehirn eingebracht worden. Nach den Angaben des Unternehmens waren diese sechs Wochen vor der Aufnahme in implantiert worden. Daraufhin trainierten die Wissenschaftler den Affen mittels Bananen-Smoothies zur Belohnung darauf, das Spiel zu spielen.

Dann ließen die Forscher den Affen mit einem gewöhnlichen Joy-Stick Pong spielen. Dabei bestimmten sie die spezifischen Neuronen, welche während des Spielens aktiviert wurden. Nach entsprechender Konfiguration der Implantate war nun das gedankenlose Steuern möglich.

Bislang veröffentlichte Neuralink bis auf das Video und die eigenen Versprechen jedoch keinerlei wissenschaftliche Beweise in Form von einer Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Elon Musk spricht auf Twitter indes schon von einer potentiellen Anwendung am Menschen. So sollen gelähmte Personen ihre Mobilität zurückerlangen und zugleich ihr Smartphone mittels Gedanken steuern.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern Musk diese Versprechen Wirklichkeit werden lässt und vor allem wann. Bis dahin wartet die Fachwelt sicher schon gespannt auf die Ergebnisse des Experiments.