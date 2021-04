Video-Mixer für Multikamera: Elgato stellt Cam Link Pro vor

Elgato hat heute die Einführung von Cam Link Pro bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine PCIe-Capture-Card sowie um einen Videomixer, der über vier HDMI-Eingänge zum Streamen oder Aufnehmen von Videos verfügt. Hier können Signale unter anderem von DSLR-Kameras sowie Notebooks oder Tablets einfangen werden. Aber auch alle anderen Geräte, die ein HDMI-Signal ausgeben, lassen sich mit der Cam Link Pro aufzeichnen. So ist es zum Beispiel möglich vier Kameras gleichzeitig zu nutzen. Das Elgato 4K Capture Utility bietet eine Vielzahl von Multiview-Layouts, wie zum Beispiel Picture in Picture oder Side by Side. Insgesamt können bis zu vier Kamera-Feeds in einer Quelle kombiniert werden.

Laut dem Hersteller nimmt die Cam Link Pro Videos in Auflösungen von bis zu 4K und 30 fps sowie 1080p und 60 fps auf. Außerdem unterstützt diese eine Vielzahl von Live-Produktions- und Videokonferenzanwendungen. Hierzu zählen neben dem OBS Studio auch vMIX, Zoom, Slack und Microsoft Teams. Betrieben wird die Cam Link Pro unter Windows 10. Zudem sollte mindestens ein Intel Core i7 der 6. Generation beziehungsweise einen AMD Ryzen 7 installiert sein. Bei der Grafikkarte muss mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 10xx im Rechner verbaut sein. Ebenfalls wird ein freier PCIe-Steckplatz (x4/x8/x16) benötigt, die Karte selbst verwendet vier Lanes.

Die Elgato Cam Link Pro ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 350 Euro im Handel erhältlich. Die Garantie beläuft sich auf zwei Jahre.

Für die Live-Kamerasteuerung lässt sich die Cam Link Pro mit dem Elgato Stream Deck kombinieren. Ein Test der Shortcut-Lösung findet sich hier.