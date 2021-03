Nach Maske: Razer bietet jetzt auch wiederverwendbare Strohhalme an

Erst kürzlich sorgte Razer mit der Ankündigung, eine smarte Gesichtsmaske mit RGB-Beleuchtung produzieren zu wollen, für Aufsehen. Nun verblüffte das Unternehmen mit einer weiteren Veröffentlichung. So lassen sich ab sofort im US-Online-Store des Unternehmens wiederverwendbare Strohalme bestellen. Der Trinkhalm aus 304er Edelstahl kostet aktuell stolze 20 US-Dollar und kommt mitsamt einer Transporthülle und einem Mundstück aus Silikon, um den Strohhalm vor Verunreinigungen zu schützen. Eine Reinigungsbürste ist im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Das Unternehmen bewirbt den Strohhalm energisch mit dem Motto:" #STRAWSSUCK, BUT THIS ONE DOESN’T". Zudem heißt es weiter: "Kämpfe mit jedem Schluck aus dem wiederverwendbaren Razer-Strohhalm für unsere Umwelt".

In der Tat haben wiederverwendbare Strohhalme in den letzten Jahren stetig an Beliebtheit gewonnen. Dabei haben Käufer die Wahl zwischen Modellen aus Holz, Glas oder Metall, wie bei dem Produkt von Razer. Auch die Politik hat die Umweltproblematik erkannt und Einwegstrohhalme innerhalb der EU schon seit Anfang des Jahres verboten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Razer-Strohhalm sich - insbesondere mit dem Blick auf den Preis - am Markt etablieren kann.