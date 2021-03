Telekom veröffentlicht erste Mixed-Reality-Brille Nreal Light

Die Deutsche Telekom hat jetzt mit dem offiziellen Vorverkauf der Mixed-Reality-Brille Nreal Light begonnen. Mit der Mixed-Reality-Brille sind Nutzer in der Lage, Mixed-Reality- und Augmented-Reality-Anwendungen zu nutzen. Vorerst ist die Nreal Light ausschließlich mit dem Smartphone OPPO Find X3 Pro verwendbar. Weitere kompatible Geräte werden laut der Telekom folgen. Der Vorverkauf startet über die neue Innovationsplattform der Telekom namens “INITIATE”. Ab April 2021 soll die MR-Brille aber auch im Online-Shop der Telekom erhältlich sein.

Mit dem Nebula-Betriebssystem können unter anderem YouTube, Amazon, Zalando, Instagram, Facebook, Twitter und TikTok auf der Mixed-Reality-Brille verwendet werden. Zudem ist es für Nutzer möglich mehrere Anwendungen gleichzeitig zu öffnen und individuell anzuordnen. Zusätzlich gibt es speziell für die Nreal produzierte Augmented- und Mixed-Reality-Apps mit 3D-Grafik und Raumtracking.

Die Brille wiegt insgesamt 106 g und verfügt über eine ergonomische Passform. Die Nreal ist sowohl für den täglichen Einsatz in den eigenen vier Wänden als auch für unterwegs gedacht. Die Inhalte werden vom Smartphone gespiegelt und in einer Auflösung von 1080p pro Auge angezeigt. Außerdem stehen drei integrierte Kameras mit Umgebungserkennung und Bewegungsfreiheit in sechs Freiheitsgraden (6DoF) sowie duale Raumklang-Lautsprecher und ein duales Mikrofon zur Verfügung.

Die digitale Brille wird mit dem OPPO Find X3 Pro über ein USB-C-Kabel verbunden. Die Navigation erfolgt ebenfalls über das eigene Smartphone. Mit einem Update verspricht die Telekom in Zukunft eine Gestensteuerung zu ermöglichen.

Mit INITIATE startet die Telekom laut eigenen Angaben eine Plattform, die innovative Technik und die Menschen verbinden soll. Bereits seit dem 8. März können sich Interessierte auf der Plattform registrieren und einen ersten Einblick erlangen. Kunden erhalten mit INITIATE frühzeitig Zugang zu Produkten, die es noch nicht überall zum Verkauf gibt.

Die Nreal Light ist für 799 Euro erhältlich. Das OPPO Find X3 Pro liegt bei einem Anschaffungspreis von 1.149 Euro. Somit sind fast 2.000 Euro fällig, um die neue Mixed-Reality-Brille Nreal Light auszuprobieren - sollte man nicht im Besitz des genannten Smartphones sein.