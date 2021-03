Razer Anzu: Die smarte Brille mit Audio und Blaulichtfilter

Razer hat mit der Anzu eine smarte Brille vorgestellt. Besagtes Wearable kombiniert laut dem Unternehmen den Schutz mittels Blaulichtfilter (35 %), UVA/UVB schützende polarisierte Sonnenbrillen-Linsen (99 %), Touch-Steuerung und Open-Ear-Audio. Laut Razer ist die Brille in erster Linie für die digitale Unterhaltung und Outdoor-Aktivitäten geeignet. Der Open-Ear-Sound nutzt Razers Bluetooth-Technologie (5.1) mit niedriger Latenz (60 ms).

Das Gesamtgewicht der Anzu-Brille beläuft sich auf rund 48 g. Beim Rahmen haben die Nutzer die Wahl zwischen einem runden oder rechteckigen Design sowie zwischen zwei verschiedenen Größen. Neben den Lautsprechern wurde ebenfalls ein omnidirektionales Mikrofon im Rahmen verbaut. An der Seite befindet sich eine Touch-Schnittstelle, mit der unter anderen zum nächsten Musik-Track gesprungen, Medien abgespielt oder pausiert werden können. Ebenfalls ist es möglich Konferenzanrufe zu verwalten.

“Die Razer Anzu bringt die Wearable-Kategorie hinsichtlich Komfort, Blaulicht- und UV-Schutz ins moderne Zeitalter“, sagt John Moore, Head of Sales and Marketing bei Razer. “Mit Anzu tritt Razer zu einer Zeit auf den Markt, in der viele Menschen von zuhause aus arbeiten und Augenschutz, Sprachkommunikation und smarte Features wichtiger denn je sind.“

Die smarte Brille Anzu ist laut Razer eine All-in-One-Lösung, um das schädliche Licht digitaler Geräte und der Sonne herauszufiltern und stilvollen smarten Brillen ein wichtiges Schutzelement hinzuzufügen. Allerdings ist es fraglich, ob besagtes blaues Licht tatsächlich so schädlich ist. Außerdem dürfte sich das fehlende Blau gerade bei Medieninhalten wie Filmen negativ auf die Farbqualität auswirken. Zumal Blau auch eine bestimmte Stimmung repräsentiert.

Anzu-Käufer erhalten einen Rabatt von 15 % auf medizinisch notwendige Korrekturlinsen bei Lensabl. Die Akkulaufzeit ist mit fünf Stunden angegeben. Im reinen Standby-Modus soll der Akku sogar fast zwei Wochen halten. Außerdem ist das Design der smarten Brille wasserfest (IPX4).

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 210 Euro. Ab sofort können die Brillen über die Razer-Webseite bestellt werden.