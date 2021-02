Ikea stellt seine neue Gaming-Möbel-Kollektion vor

Nachdem bereits im Vorfeld Produkte in China geleakt wurden, stellte Ikea nun auch offiziell seine neue Gaming-Möbel-Kollektion vor. Auf seinem Blog schreibt das Unternehmen von insgesamt sechs Produktfamilien, in die sich die neue Kollektion gliedert. Dabei wurden, anders als im Vorfeld erwartet, aber nur die UPPSPEL-Produktlinie in Zusammenarbeit mit ASUS ROG entwickelt. Die fünf weiteren Produktlinien mit Namen HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL und LÅNESPELARE entstanden demnach in Eigenregie. Dazu schreibt Ikea, dass man versucht habe, die unterschiedlichsten Bedürfnisse der IKEA-Kunden zu erfüllen. Deshalb habe man die Produkte auf Basis von Wissen Erkenntnissen aus Kooperationen mit relevanten Partnern entwickelt.

Die gesamte Kollektion umfasst, wie bereits im Vorfeld vermutet, insgesamt 30 Produkte. Dabei handelt es sich sowohl um Möbel (Schreibtische, Schreibtischstühle), aber auch um Zubehör, wie etwa ein Nackenkissen oder einen Becherhalter. Dabei umfasst jede Produktlinie je einen Schreibtisch und einen Gaming-Stuhl, jeweils in unterschiedlichen Preis-Kategorien und Ausstattungen. Während die Möbel in China bereits zum Verkauf stehen, muss sich der Rest der Welt noch etwa gedulden. Eine Veröffentlichung in Japan ist erst ab Mai 2021 geplant. Eine weltweite Verfügbarkeit sogar erst für Oktober 2021, wobei auch Deutschland inbegriffen ist.