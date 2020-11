CYPUNK: nerdytec stellt die Cyberpunk-Version des Couchmaster CYCON² vor

Erst kürzlich präsentierte nerdytec seinen Couchmaster der nächsten Generation, den CYCON². Nun bringt das auf Gadgets spezialisierte Unternehmen eine limitierte Spezial-Version des CYCON² im Cyberpunk-2077-Design. Die Hommage an das heiß erwartete und demnächst erscheinende Single-Player-Rollenspiel Cyberpunk 2077 wurde von dem Multimedia-Künstler Matthew Midir designt.

Entsprechend bietet der CYPUNK Couchmaster einen Cyberpunk typischen Retra-Look auf den drei, an den Kissen platzierten Thermodruck-Bildern. Dieser soll laut Hersteller besonders leuchtende Farben und eine hohe Qualität aufweisen. Zu sehen sind unter anderem der DeLorean-Sportwagen mit seinen Antriebsdüsen oder die für das Genre typischen Neon-Schilder in Cityspeak.

Die sonstigen Bestandteile des Lapbords unterscheiden sich nicht von der bereits vorgestellten Black Edition des Couchmaster CYCON². So bietet auch das Cyberpunk-Modell eine Alternative für diejenigen, die ihren Fernseher gerne zum Spielen von Videospielen verwenden. So soll der Couchmaster eine gesunde Sitzhaltung fördern und Verspannungen in Folge einer Schoßauflage von Tastatur und Maus vorbeugen. Des Weiteren stehen sechs USB-3.0-Ports bereit, wobei zwei außen und vier innen angesiedelt sind. Darüber hinaus ist nur ein Kabel notwendig, um sämtliche angeschlossenen Geräte mit genügend Strom zu versorgen. Für die Lagerung von Fernbedienung und Getränken stehen an der Außenseite Seitentaschen zur Verfügung.

Die genauen Maße der Kissen belaufen sich auf 60 x 20 x 16 cm (L x B x H) sowie die der Auflage auf 82 x 33 x 3 cm (LxBxH). Der Couchmaster CYCON² - CYPUNK ist in einer limitierten Anzahl für 199 Euro ab sofort vorbestellbar. Eine Lieferung soll bis zum 16.Dezember erfolgen.