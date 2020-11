Sharkoon präsentert mit SKILLER SGS40 einen neuen Gaming-Stuhl

Das taiwanische Unternehmen Sharkoon präsentiert mit dem SKILLER SGS40 einen neuen Gaming-Stuhl. Besagter Schreibtischstuhl ist in insgesamt vier verschiedenen Varianten erhältlich. Der Hersteller möchte mit dem SKILLER SGS40 neben Gamern auch Home-Office-Nutzer ansprechen. In der Version mit Kunstlederüberzug kommt der Stuhl in einer modernen Optik daher. Die Stoff-Version hingegen ist mit einem atmungsaktiven Stoffüberzug ausgestattet, der zusätzlich zum Sitzkomfort des Stuhls beitragen soll. Die Sitzfläche des SKILLER SGS40 beläuft sich auf 59,5 cm x 53 cm und die im Winkel von 90° bis 160° verstellbare Rückenlehne besitzt eine Höhe von 86 cm. Aufgrund der Gasdruckfeder der Klasse 4 können Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 150 kg den Stuhl problemlos nutzen. Allerdings empfiehlt der Hersteller diesen nur bis zu einer Körpergröße von 200 cm zu verwenden. Das Fußkreuz wurde aus Aluminium gefertigt.

Die Rahmenkonstruktion wurde aus Stahl hergestellt und besitzt einen Durchmesser von 22 mm. Bei den 75 mm großen Rollen lässt sich zudem eine Bremsfunktion nutzen, welche dem Stuhl dadurch zusätzliche Stabilität verleiht. Ebenfalls ist eine arretierbare Komfort-Wippfunktion mit an Bord. Diese kann in einem Winkel von 0° bis 14° mehrstufig eingestellt werden. Für die Schaumstoffpolsterung verwendet Sharkoon Formschaum mit einer hohen Dichte (60 - 70 kg/m³). Die 4-Wege-Armlehnen können sowohl horizontal als auch vertikal flexibel eingestellt werden. Bei der maximalen Sitzhöhe erreicht der SKILLER SGS40 insgesamt 59 cm, bei der minimalen 51,5 cm.

Der SKILLER SGS40 ist in der Version mit Kunstlederüberzug sowie in der mit Stoffüberzug in den Farben Schwarz oder Schwarz-Grau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beläuft sich bei beiden Modellen auf insgesamt 299 Euro.

