Nuki senkt dauerhaft Preis für Smart Lock und startet Verkauf der limitierten White Edition

Wie der Hersteller Nuki jetzt bekannt gegeben hat, sorgen weitere Wachstumspläne des Unternehmens für eine Preissenkung des Nuki Smart Locks um 30 Euro. Die Preisreduktion betrifft alle Nuki Combos, die ein Smart Lock enthalten. Ab sofort kostet das Nuki Smart Lock 2.0 199 Euro statt wie bisher 229 Euro. Die Nuki Combo 2.0 liegt bei 269 Euro.

Zudem ist die bereits am 8. September 2020 angekündigte limitierte White Edition bereits heute für alle registrierte Kunden verfügbar. Ab dem 19. Oktoboer 2020 wird der Verkauf für alle Kunden auf www.nuki.io freigegeben. Die Nuki White Edition kostet 299 Euro. "Mit der White Edition erfüllen wir einen großen Wunsch der Nuki Community", erläutert Martin Pansy, Mitgründer und CEO von Nuki Home Solutions. "Wie richtig wir mit dem Thema liegen, zeigt die sehr hohe Anzahl von Registrierungen". Außerdem wird das Nuki Power Pack in Kürze einzeln im Zubehör erhältlich sein.

Der österreichische Hersteller entwickelte sich von einer Kickstarter-Idee mitlerweile zum europäischen Marktführer für nachrüstbare smarte Zutrittslösungen mit mehr als 80 Mitarbeitern. Stand heute hat Nuki laut eigenen Angaben über 150.000 Smart Locks in mehr als 100 Ländern verkauft. Das smarte Schloss des Unternehmens lässt sich in Apples HomeKit integrieren und kann durch eine Bluetooth-5-Verbindung geöffnet, bzw. verschlossen werden. Beabsichtigt man das Nuki Smart Lock 2.0 aus der Ferne zu nutzen, wird entweder die Nuki Bridge benötigt oder ein Android-Gerät, das via App als Software-Bridge fungieren kann.