LG kündigt Batterie-betriebene, Luft-reinigende Maske an

LG kündigte schon im Juli eine Batterie-betriebene, Luft-reinigende Maske an. Nun sind neue Informationen dazu veröffentlicht worden.

Die PuriCare Wearable Air Purifier benutzt austauschbare Filter, wie sie schon in vielen von Luft-reinigenden Gadgets von LG für Zuhause zum Einsatz kommen. Zusätzlich ist sie mit Batterie-betriebenen Lüftern ausgestattet, die das Atmen erleichtern sollen. Dies ermöglichen Sensoren, die erkennen sollen, wann der oder die Träger/in ein- oder ausatmet und daraufhin die Lüftung automatisch entsprechend anpasst. Auch wenn in der Ankündigung keine explizite Erwähnung von COVID-19 Einzug gefunden hat, so ist doch stark anzunehmen, dass die Entwicklung einer solchen Maske erst aufgrund der Pandemie begonnen hat. Die neuen Masken sollen laut LG sowohl die "inadäquaten", selbstgemachten Masken, als auch die medizinischen Einmal-Masken ersetzen.

Es fehlen jedoch nach wie vor wichtige Details, etwa ob die Maske die ausgeatmete oder die eingeatmete Luft filtert. Dies macht nach Infektionsschutz-Standpunkten einen großen Unterschied und entscheidet daürber, ob das wearable wie konventionelle Masken eher dem Schutz der Menschen um sich herum als dem des Trägers dient. Auf Anfragen von The Verge, ließ LG erklären, dass noch abschließende Tests erforderlich wären, um hierauf eine ausführliche Antwort zu liefern. Der Akku umfasst 820 mAh, was laut LG für 8 Stunden Betrieb im "low-power-mode" und nur 2 Stunden im "high-power-mod" reicht. Was die veränderten Modi bewirken geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch den Preis oder ein konkretes Release-Datum bleibt LG schuldig. Es ist lediglich die Rede von einer Verfügbarkeit im vierten Quartal dieses Jahres.