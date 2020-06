Acer CastMaster Touch streamt kabellos auf Displays und Projektoren

Passend zu seinen neuen ConceptD-Geräten hat Acer den CastMaster Touch vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Meeting-Lösung, die ohne zusätzliche Software auf vielen Geräten auskommt und obendrein drahtlos arbeitet sowie Plug-&-Play-fähig ist. Der Acer CastMaster Touch besteht aus einem Receiver, welcher direkt an einem Fernseher, Monitor oder Projektor angeschlossen wird, und einem Empfänger, der wahlweise per USB Typ-C oder HDMI und USB an einem PC oder Notebook angeschlossen wird.



Durch Antippen der Touchoberfläche kann dann die Übertagung begonnen und pausiert werden. Der Receiver unterstützt bis zu 64 Empfänger-Dongles, womit sich die Inhalte vieler Geräte quasi nahtlos während einer Präsentation auf den Hauptbildschirm bringen lassen. Damit nicht versehentlich umgeschaltet wird, oder sich einfach andere Geräte aufschalten, kann der der VIP-Host-Control-Modus aktiviert werden, bei dem der Präsentator andere Empfänger während seiner Präsentation sperren kann. Per Gestensteuerung kann dieser Modus aktiviert und deaktiviert werden.

Die Verbindung zwischen Receiver und Dongle erfolgt natürlich drahtlos, wobei die Verzögerungen laut Acer bei der Übertragung auf weniger als 100 ms reduziert wurde. Übertagen werden sowohl Bild als auch Ton. Die Treiber-Installation für Windows und macOS erfolgt automatisch, zusätzliche Software ist für den Betrieb nicht notwendig.

Der Acer CastMaster Touch ist minimalistisch gehalten und soll sich perfekt in jede Einrichtung einfügen. Die Beleuchtung in Grün, Rot und Blau verleiht dem weiß gewölbten Gadget einen stylischen Look.

Der Acer CastMaster Touch soll ab den dritten Quartal im Fachhandel verfügbar sein. Das Starter-Stet bestehend aus dem Reciever und einem Empfänger soll 999 Euro kosten. Wie viel ein zusätzlicher Empfänger kosten wird, ließ der Hersteller leider offen.