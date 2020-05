Philips Hue Play HDMI Sync Box bietet nun Dolby Vision und HDR10+

Nutzer der Philips Hue Play HDMI Sync Box können sich über mehr Funktionen freuen. Der Hersteller hat ein Update veröffentlicht, mit dem Inhalte auch in HDR10+ sowie Dolby Vision an die Hup-Lampen übertragen werden können. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass der angeschlossene Fernseher die Standards auch unterstützt und auch das entsprechende Ausgangsmaterial zur Verfügung steht. Damit ist es also ab sofort möglich, dass die installierte Hue-Beleuchtung in den passenden Farben leuchtet, sobald Dolby-Vision- oder HDR10+ Inhalte wiedergegeben werden.

Ebenfalls erhält die HDMI-Box mit dem Update eine Sprachsteuerung. Allerdings kann diese derzeit nur auf Englisch genutzt werden. Philips möchte hier jedoch noch nachlegen und soll weitere Sprachen ab Ende Juni hinzufügen. Dann kann die Box auch per Sprache mit Deutsch bedient werden.

Philips liefert das aktuelle Update für die Hue Play HDMI Sync Box ab sofort aus. Die Installation für über die Hue-Sync-App auf dem Android- oder iOS-Smartphone angestoßen.