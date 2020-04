AirPods X: Apple plant scheinbar neue Baureihe seiner Wireless-Kopfhörer

Nachdem das kalifornische Unternehmen Apple in der Vergangenheit diverse Probleme mit seinen Wireless-Kopfhörern AirPods 2 und AirPods Pro hatte, tauschte das Unternehmen diese kurzfristig aus. Ebenfalls war der iPhone-Konzern mit seinen Kopfhörern in den Schlagzeilen, da die AirPods immer öfter verloren werden und so für Probleme sorgen. Aus diesem Grund haben sich diverse Drittanbieter dafür entschieden, Haltebänder herzustellen. Besagte Bänder dürften auch für Sportler interessant sein, da es je nach Betätigung vorkommen kann, dass die AirPods aus den Ohren rutschen. Dies scheint nun auch Apple bemerkt zu haben und beabsichtigt in Zukunft eine neue Version der AirPods extra für Sportler anzubieten.

Laut diversen Berichten und Aussagen des Hardware-Leakers Jon Prosser wird der US-amerikanische Hersteller mit den AirPods X eine neue Baureihe der Kopfhörer auflegen. Besagte Kopfhörer sollen bereits in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aktuell bezeichnet Apple die Sport-Airpods noch als B517. Als Zielgruppe sollen mit den neuen AirPods X in erster Linie Sporttreibende angesprochen werden. Preislich könnten sich die Airpods X zwischen den aktuellen Air Pods und den AirPods Pro einsortieren.

Mit dem Release der neuen Wireless-Kopfhörer beabsichtigt der iPhone-Konzern das eigene Produktsortiment zu erweitern, um sich so mehr von der hauseigenen Marke Beats zu entfernen. Apple konnte sich auf dem Kopfhörer-Markt erfolgreich etablieren und will dort seine Marktposition weiter ausbauen. Marktforscher gehen derzeit davon aus, dass es Apple gelungen ist, mit den AirPods im Jahr 2019 einen Umsatz von satten 12 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben. Durch die rückläufigen Smartphone-Verkäufe steht das Unternehmen zudem im Zugzwang neue Märkte zu erschließen um so den Umsatzrückgang auszugleichen.