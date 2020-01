Sicherheitskamera Arlo Pro 3 im Video-Test angeschaut

Obwohl die CES 2020 in vollem Gange ist, haben wir uns mal kurz zurückgezogen und uns die Überwachungskamera Pro 3 von Arlo mal etwas genauer angeschaut. Das zur Verfügung gestellte Kit besteht aus zwei Kameras und der Basisstation, die für die Funkverbindung und der Synchronisation mit der Cloud von Arlo zuständig ist. Es ist aber auch jederzeit möglich, das Set um weitere Kameras zu erweitern.

Natürlich sind die Kameras wasserdicht und können damit problemlos Draußen installiert werden. Den Strom bezieht die Kamera über einen wechselbaren Akku, der eine Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten erreicht. Optional kann die Kamera auch direkt mit dem Strom verbunden werden.

Zu den Neuerungen der Pro 3 zählt ein Spotlight, womit auch bei dunkler Umgebung noch Aufnahmen in hoher Qualität möglich sind. Das Spotlight wird dabei automatisch bei einer Bewegung aktiviert und kurze Zeit später wieder deaktiviert.

Die Aufnahmen der Arlo 3 Pro werden in einer 2K-Auflösung erledigt und automatisch in der Cloud des Herstellers abgelegt. Dafür wird allerdings nach einem kostenfreien Testzeitraum ein kostenpflichtiges Abo nötig sein. Der Vorteil dabei ist, dass sich der Nutzer nicht um die Speicherung kümmern muss. Auch wird bei einer Bewegung automatisiert eine Benachrichtigung an das Smartphone gesendet und der Nutzer kann dann einen deutlich hörbaren Alarm an der Kamera auslösen.

Das Set, bestehend aus zwei Kameras und der Basisstation wird vom Hersteller für rund 450 Euro verkauft. Vor allem die Videoqualität der Arlo Pro 3 hat uns überzeugt und es kann dadurch jederzeit erkannt werden, welche Dinge direkt vor der Haustür passieren.