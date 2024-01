Die Kamerahersteller Nikon, Sony und Canon wollen KI-Fälschungen von Bildern mit neuer Kameratechnologie bekämpfen. Um das zu realisieren, sollen digitale Signaturen echte Fotos von Fälschungen unterscheiden. Diese Bemühungen sind angesichts immer realistischerer Fälschungen, die das Urteilsvermögen sowohl von Inhaltsproduzenten als auch Nutzern gleichermaßen auf die Probe stellen, notwendig geworden.

Deepfakes von bekannten Persönlichkeiten gingen im vergangenen Jahr weltweit viral. Sei es der ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der japanischen Premierminister Fumio Kishida oder Bundeskanzler Olaf Scholz, welcher in einem YouTube-Video ein Verbot der Partei AfD unterstütze. Dabei war nicht immer auf den ersten Bild ersichtlich, dass es sich bei dem Material um Fälschungen handelt. Das Konglomerat aus Kameraherstellern will nun mithilfe einer neuen Technologie digitale Signaturen direkt in Bildern einbetten. Dazu hat sich eine Allianz aus globalen Nachrichtenorganisationen, Technologieunternehmen und Kameraherstellern gebildet, die ein webbasiertes Tool mit dem Namen Verify zur kostenlosen Überprüfung von Bildern bereitstellt. Sofern ein Bild eine digitale Signatur aufweist, lassen sich mithilfe der Website Informationen wie Datum, Ort und weitere Angaben auslesen.

Für die digitalen Signaturen verwenden Nikon, Sony und Canon außerdem nun einen gemeinsamen globalen Standard. Das ist wichtig, weil allein die drei japanischen Unternehmen rund 90 % des weltweiten Kameramarktes kontrollieren.

Nikon plant dazu, spiegellose Kameras mit Authentifizierungstechnologie für Fotojournalisten und andere Fachleute anzubieten. Sony wird wohl im Frühjahr 2024 eine Technologie zur Einbindung digitaler Signaturen in drei spiegellose Spiegelreflexkameras für den professionellen Einsatz über ein Firmware-Update veröffentlichen. Das Unternehmen erwägt zudem, die Technologie auch mit Videos kompatibel zu machen. Canon will ebenfalls noch in diesem Jahr eine Kamera mit ähnlichen Funktionen auf den Markt bringen. Das Unternehmen treibt seinerseits Entwicklungen über eine Technologie voran, die auch dazu im Stande ist, Videos mit digitalen Signaturen versehen kann.