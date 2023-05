Werbung

Mit der Q-Serie bietet Leica Premium-Kompaktkameras mit Vollformatsensor an. Die frisch vorgestellte Leica Q3 wartet nun mit einem neuen 60-MP-Sensor, Hybrid-Autofokus und einem neigbaren Display auf.

Das grundlegende Konzept der Vorgängermodelle wurde beibehalten. Die Leica Q3 ähnelt der Leica Q2 äußerlich stark und ist weiterhin eine Vollformatkamera mit fixem Objektiv - und zwar dem bekannten Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH. Beim Sensor macht Leica aber eine Sprung und wechselt zu einem BSI-CMOS-Sensor mit 60 MP. Alternativ erlauben Aufnahmen mit 36 oder 18 MP schnellere Aufnahmen und längere Serienbildfolgen. Der hochauflösende Sensor kann zudem für einen erweiterten digitalen Zoom genutzt werden, der Brennweiten bis 90 mm abdeckt.

Als Bildprozessor dient ein Maestro Series-Prozessor mit L2-Technologie. Eine gewichtige Neuerung gibt es beim Autofokus. Leica wechselt von reinem Kontrast-AF zu einem Hybrid-AF, der zusätzlich Phasen-AF nutzt. Hier dürfte sich die Partnerschaft mit Panasonic auswirken, die den gleichen Schritt bei den Systemkameras Lumix S5II und S5IIX gegangen sind. Im Videomodus nimmt die Q3 maximal 8K-Material auf. Dabei werden Codecs wie H.265 und Apple ProRes unterstützt.

Erstmalig verbaut Leica ein neigbares Touch-Display mit einer Diagonale von 3 Zoll. Das erleichtert Aufnahmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Alternativ kann ein OLED-Sucher für die Bildkomposition genutzt werden. Die Leica Q3 ist nach IP52 staub- und spritzwassergeschützt. Sie unterstützt Bluetooth und W-LAN. Dabei soll die Transfergeschwindigkeit gegenüber älteren Modellen um bis zu zehnmal höher ausfallen. Tethered Shooting ist über USB-C und mit Plug-ins für Capture One und Adobe Lightroom möglich. Der Kameraakku kann mit dem Leica Charging Pad kabellos geladen werden. Damit die Kamera optisch angepasst werden kann, bietet Leica Zubehör wie Lederschutz, Objektivdeckel, Daumenablage, Soft-Release-Buttons und Blitzschub-Abdeckungen in drei verschiedenen Farben an.

Die Leica Q3 soll umgehend verfügbar werden. Leica ruft einen Preis von 5.950 Euro auf. Die Q2 kam noch für 4.790 Euro und die Q für 3.990 Euro auf den Markt.