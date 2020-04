Neue Kamera für den Raspberry Pi liefert 12,3 Megapixel

Die Raspberry Pi Foundation hat mit der "Raspberry Pi High Quality Camera" ein neues Kamera-Modul vorgestellt, welches einen Sony-IMX477-Bildsensor samt Aufsatz für Wechselobjektive verwendet. Als Sensor kommt wie gesagt ein Sony IMX477R zum Einsatz, der 12,3 Megapixel auf einer Sensordiagonalen von 7,9 mm bietet. Die einzelnen Pixel haben eine Größe von 1,55 μm x 1,55 μm.

Das bisherige Kameramodul V2 verwendet einen Sony IMX219 mit 8 Megapixeln. Die neue Raspberry Pi High Quality Camera nimmt Wechselobjektive per C- und CS-Objektiv-Bajonett auf. Ein C auf CS-Adapter liegt bei. Das Kameramodul wird über ein 200 mm langes Kabel mit dem Raspberry Pi verbunden. Die Ausgabe der Kamera erfolgt in den Formaten RAW12, 10, 8 und Comp8, die dann entsprechend weiterverarbeitet werden können.

Die Raspberry Pi High Quality Camera kann an allen aktuellen Raspberry-Pi-Boards angeschlossen werden. Das Standard-Betriebssystem Raspbian unterstützt das Modul in der aktuellen Version. Nach der Aktivierung können sofort die ersten Fotos geschossen werden. Eine entsprechende Auswertung muss dann in anderer Software erfolgen.

Objektive mit C- und CS-Objektiv-Bajonett gehören in dieser Größe zum Standard und sind in vielen Brennweiten etc. erhältlich. Weitere Informationen zum Kameramodul sind auf der Produktseite erhältlich. Der Preis für die Raspberry Pi High Quality Camera liegt bei 50 US-Dollar. Einen Euro-Preis oder eine Verfügbarkeit können wir derzeit nicht nennen.