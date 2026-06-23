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Zum Prime Day bietet Bluetti unter dem Motto "Prime Day 2026 Power Guide" zahlreiche seiner Powerstations und Energiespeicher zu reduzierten Preisen an. Die Rabattaktion umfasst viele Produkte im Zusammenhang mit dem Balco Transfer Hub, sowohl kompakte Lösungen für Camping und Outdoor-Einsätze als auch leistungsstärkere Systeme zur mobilen Stromversorgung oder als Backup für zu Hause. Wer mit dem Kauf einer tragbaren Powerstation liebäugelt, findet während des Aktionszeitraums somit die Gelegenheit, ausgewählte Produkte zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

Mit dem Rabattcode "HAW15" werden 15 % des Preises abgezogen. Dann kostet der Balco Transfer Hub noch 314,10 Euro anstatt 349 Euro. Zudem bietet Bluetti zahlreiche Bundles mit den unterschiedlichsten Powerstations, die mit dem Code "HAW10" vergünstig angeboten werden. Die Elite 200V2 bietet 2 kWh an Kapazität, bei der Elite 300 sind es 3 kWh und bei der Elite 400 mit 3.840 Wh fast 4 kWh. Die Apex 300 kommt nominell auf 2.764,8 Wh. Zudem bieten alle Powerstations eine AC-seitig gebundene maximale Ausgangsleistung von 800 W, wenn der Balco Transfer Hub zum Einsatz kommt. Über den Off-Grid-Anschluss sind es zwischen 2.400 und 3.840 W und damit sollten für die meisten Anwendungsbereiche abgedeckt sein.

Für die flexible Nutzung des Verbrauchs im Zusammenhang mit dem Balco Transfer Hub sind entweder der S Meter, ein dreiphasiger Smart-Meter (99 Euro) für den Einbau im Sicherungskasten oder die S1 smarten Steckdosen (jeweils 39 Euro) notwendig.

Mit dem Rabattcode "HW5OFF" lassen sich auf zahlreiche Produkte weitere 5 % sparen.

Außerdem bietet Bluetti noch die folgenden Angebote:

Noch einmal: Mit dem Rabattcode "HAW10" werden 10 % von alle Bundles mit dem Balco Transfer Hub abgezogen. Mit dem Code "HW5OFF" können 5 % bei zahlreichen anderen Produkten eingespart werden.

Alle Vorteile sind zudem auf der Aktionsseite zum Prime Sommer Power Vorverkauf zu finden.

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