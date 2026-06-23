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Amazon Prime Day 2026

Bluetti mit starken Rabatten im Sommer Sale

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Bluetti mit starken Rabatten im Sommer Sale

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Advertorial / Anzeige

Zum Prime Day bietet Bluetti unter dem Motto "Prime Day 2026 Power Guide" zahlreiche seiner Powerstations und Energiespeicher zu reduzierten Preisen an. Die Rabattaktion umfasst viele Produkte im Zusammenhang mit dem Balco Transfer Hub, sowohl kompakte Lösungen für Camping und Outdoor-Einsätze als auch leistungsstärkere Systeme zur mobilen Stromversorgung oder als Backup für zu Hause. Wer mit dem Kauf einer tragbaren Powerstation liebäugelt, findet während des Aktionszeitraums somit die Gelegenheit, ausgewählte Produkte zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

Mit dem Rabattcode "HAW15" werden 15 % des Preises abgezogen. Dann kostet der Balco Transfer Hub noch 314,10 Euro anstatt 349 Euro. Zudem bietet Bluetti zahlreiche Bundles mit den unterschiedlichsten Powerstations, die mit dem Code "HAW10" vergünstig angeboten werden. Die Elite 200V2 bietet 2 kWh an Kapazität, bei der Elite 300 sind es 3 kWh und bei der Elite 400 mit 3.840 Wh fast 4 kWh. Die Apex 300 kommt nominell auf 2.764,8 Wh. Zudem bieten alle Powerstations eine AC-seitig gebundene maximale Ausgangsleistung von 800 W, wenn der Balco Transfer Hub zum Einsatz kommt. Über den Off-Grid-Anschluss sind es zwischen 2.400 und 3.840 W und damit sollten für die meisten Anwendungsbereiche abgedeckt sein.

Amazon Prime Day zum Balco Transfer Hub bei Bluetti

Normalpreis Rabattpreis
Bluetti Balco Transfer Hub mit dem Code "HAW15" 349 Euro 296,65 Euro
Bluetti Balco Transfer Hub + Elite 200 V2 mit dem Code "HAW10" 1.499 Euro 1.349,10 Euro
Bluetti Balco Transfer Hub + Elite 300 mit dem Code "HAW10"
 1.849Euro 1.664,10 Euro
Bluetti Balco Transfer Hub + Elite 400 mit dem Code "HAW10" 2.199 Euro 1.979,10 Euro
Bluetti Balco Transfer Hub + Apex 300 mit dem Code "HAW10" 2.199 Euro
 1.979,10 Euro

Für die flexible Nutzung des Verbrauchs im Zusammenhang mit dem Balco Transfer Hub sind entweder der S Meter, ein dreiphasiger Smart-Meter (99 Euro) für den Einbau im Sicherungskasten oder die S1 smarten Steckdosen (jeweils 39 Euro) notwendig.

Mit dem Rabattcode "HW5OFF" lassen sich auf zahlreiche Produkte weitere 5 % sparen.

Bluetti Prime Day 2026
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Außerdem bietet Bluetti noch die folgenden Angebote:

Amazon Prime Day zum Balco Transfer Hub bei Bluetti

Normalpreis Rabattpreis
Bluetti Elite 100 V2 499 Euro 300 Euro
Bluetti Elite 200 V2 899 Euro  600 Euro
Bluetti Elite 100 V2 + PV200 Solarmodule
 749 Euro 449 Euro
Bluetti Elite 200 V2 + PV200 Solarmodule 1.044 Euro 854 Euro
Bluetti Elite 300 + PV350 Solarmodule1.699 Euro 899 Euro
Bluetti Elite 300 + Charger 2 1.649 Euro 949 Euro
Bluetti Apex 300 + PV350 Solarmodule 2.049 Euro 949 Euro
Bluetti Apex 300 + Charger 2 + DC-Hub 2.198 Euro 1.099 Euro
Bluetti Elite 400 + PV350 Solarmodule 2.049 Euro 1.049 Euro
Bluetti Elite 400 + Charger 2 1.999 Euro 1.099 Euro
Bluetti Elite 300 + Balco Transfer Hub 1.648 Euro 700 Euro

Noch einmal: Mit dem Rabattcode "HAW10" werden 10 % von alle Bundles mit dem Balco Transfer Hub abgezogen. Mit dem Code "HW5OFF" können 5 % bei zahlreichen anderen Produkten eingespart werden.

Alle Vorteile sind zudem auf der Aktionsseite zum Prime Sommer Power Vorverkauf zu finden.

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Quellen und weitere Links

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