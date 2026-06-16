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Vor einiger Zeit stellte Bluetti den Balco 260, Balco 500 und auch den Balco Transfer Hub als neue Lösungen für Balkonkraftwerke vor. Der Balco Transfer Hub ist vorwiegend dann interessant, wenn man schon über einen Stromspeicher wie den Elite 300 (Test) verfügt und diesen nicht nur im Camping-Einsatz oder Notstromfall, sondern auch im Alltag einsetzen möchte. Ab sofort ist der Balco Transfer Hub erhältlich, weswegen wir die Hardware und Funktionsweise noch einmal genauer vorstellen wollen.

Gegen den Einsatz einer Powerstation zur lokalen Versorgung von Verbrauchern auf manuellem Wege, spricht wenig. Der Elite 300 ließe sich problemlos an den AC-Ausgängen direkt mit einer Waschmaschine oder dem Trockner verbinden und könnte diese Geräte versorgen. Aufgeladen werden kann der Stromspeicher dann entweder über den MPPT-Tracker per Solarstrom oder über das AC-Netz. Das Aufladen per AC-Ladung aber bedarf eines manuellen Eingreifens durch den Nutzer und es ist auch nur möglich, solche Geräte zu versorgen, die sich am AC-Ausgang befinden.

Über den Balco Transfer Hub lässt sich eine Leistung von 800 W im gesamten Hausnetz an beliebig viele Geräte verteilen. Dazu wird der Hub an das Hausnetz sowie die vorhandene Powerstation angeschlossen. Um den Verbrauch oder mehrere Verbraucher ermitteln zu können, liefert Bluetti ein eigenes Smart-Meter (S Meter), welches durch einen Elektriker im Sicherungskasten verbaut werden kann oder smarte Steckdosen (S1 Smart Plug), welche individuell den Verbrauch einzelner Geräte feststellen.

Damit folgt Bluetti hier der Funktionsweise von Anker, die einen ähnlichen Weg für die Solix-Systeme eingeschlagen haben. Auch andere Hersteller für Heimspeicher nutzen entweder eigene Steckdosen oder kompatible Systeme wie die von Shelly.

Der Balco Transfer Hub sorgt dann dafür, dass nur die Leistung aus der Powerstation ins Hausnetz eingespeist wird, die aktuell per Smart-Meter oder die Verbrauchsmessung an der Steckdose ermittelt wird.

Ein Anwendungsszenario sieht die Versorgung der Powerstation via MPPT und angeschlossenen Solarpaneelen auf dem Balkon oder der Terrasse vor. Somit wird die Powerstation immer geladen, wenn die Sonne scheint. Die Einspeisung kann an einer regengeschützten Steckdose an gleicher Stelle stattfinden.

Am Kühlschrank, dem Fernseher oder anderen Geräten sitzen dann die S1 smarten Steckdosen oder ein Elektriker hat das Smart Meter verbaut und darüber bekommt der Balco Transfer Hub die notwendigen Informationen über den Verbrauch bzw. die Verbraucher. Bei einer vorhanden PV-Anlage auf dem Dach, ohne Speicher im Keller, kann die Powerstation auch AC-seitig immer dann geladen werden, wenn die Sonne scheint. Abends und in der Nacht wird dann aus der Powerstation ins Hausnetz eingespeist.

Der Balco Transfer Hub kostet aktuell 349 Euro und ist vor allem für diejenigen eine Option, die bereits über eine kompatible Powerstation (AC180, AC200Max, AC200L, Elite 100 V2, Elite 200 V2, Elite 300, Elite 400, Apex 300) verfügen. Zudem ist der Erwerb des Smart-Meters von Bluetti auch keine Pflicht, da das System zum Shelly 3EM kompatibel ist. Wer einen solchen bereits einsetzt, kann diesen einbinden. Ein S1 Smart Plug kostet 39 Euro.

Aktuell testen wir den Balco Transfer Hub im Zusammenspiel mit der Elite 300 Powerstation. In den kommenden Tagen ist daher mit einem Test zu rechnen.