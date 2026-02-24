Werbung

Der Zahlungsdienstleister PayPal ist nach einem anhaltendem Kursverfall ins Visier potenzieller Käufer geraten. Medienberichten zufolge haben in den vergangenen Wochen mehrere Interessenten unverbindliche Gespräche geführt. Das Unternehmen mit Sitz in San Jose soll zudem Investmentbanken konsultiert haben, nachdem unaufgeforderte Anfragen eingegangen waren. Neben einem möglichen Komplettverkauf werden derzeit wohl aber auch Teilverkäufe einzelner Geschäftsbereiche diskutiert.

PayPal zählt zu den Pionieren des digitalen Bezahlens ud betreibt eine globale Zahlungsplattform, die Händler- und Endkundentransaktionen in Echtzeit verarbeitet. Die technische Infrastruktur umfasst ein proprietäres Netzwerk zur Autorisierung und Abwicklung von Zahlungen, Risikomanagement-Systeme mit maschinellen Lernverfahren zur Betrugserkennung sowie API-Schnittstellen für die Integration in Online-Shops, Marktplätze und mobile Anwendungen. Das jährliche Transaktionsvolumen liegt bei nahezu zwei Billionen Dollar, was die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit der Plattform unterstreicht.

Trotz dieser technologischen Basis steht PayPal unter Druck. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 deutlich an Wert verloren. Analysten verweisen zwar auf ein im Branchenvergleich niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Stellung als eines der weltweit etablierten Zahlungsnetzwerke, sehen jedoch auch wachsenden Wettbewerb durch mobile Bezahldienste wie Apple Pay und Google Pay. Hinzu kommen veränderte Nutzergewohnheiten im E-Commerce sowie ein nachlassendes abgewickeltes Zahlungsvolumen.

Belastet wird das Unternehmen zudem durch einen Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit PayPal Working Capital. Eine fehlerhafte Codeänderung führte dazu, dass über mehrere Monate hinweg personenbezogene Daten einer begrenzten Zahl von Geschäftskunden zugänglich waren.

Mit dem bevorstehenden Führungswechsel zu Enrique Lores, der zuvor an der Spitze von HP stand, rückt auch eine strategische Neuausrichtung in den Fokus. Beobachter halten sowohl eine Modernisierung der technologischen Basis als auch strukturelle Anpassungen für wahrscheinlich. Diskutiert wird unter anderem eine stärkere Eigenständigkeit einzelner Geschäftsbereiche, um agiler auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot oder einer Zerschlagung kommt, ist offen. Die Gespräche sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Klar ist jedoch, dass PayPal angesichts des Kursrückgangs, des intensiven Wettbewerbs und der operativen Herausforderungen unter erheblichem Handlungsdruck steht.