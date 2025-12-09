Werbung

Der Ausbau an Rechenzentren ist vielerorts nicht durch die verfügbare Hardware oder den Bau der Gebäude limitiert, sondern durch den zur Verfügung gestellten Netzanschluss und damit die Stromversorgung. Aus diesem Grund entstehen direkt neben den Gigawatt-Rechenzentren meist nicht nur Trafo-Stationen, sondern es werden auch gleich dedizierte Gaskraftwerke geplant oder Kapazitäten bei Kernkraftwerksbetreibern reserviert. xAI hat für den Übergang am riesigen KI-System Colossus mit bis zu 35 Gasturbinen für eine stabile Stromversorgung gesorgt.

Der Markt der Gasturbinen boomt. Zuletzt sorgte die erhöhte Nachfrage danach beim zuvor kriselnden Unternehmen Siemens Energy für Rekordgewinne. Daran wollen nun offenbar auch andere, in diesem Bereich bisher nicht aktive Unternehmen, partizipieren.

Boom Supersonic ist ein Startup aus den USA, welches das Fliegen mit Überschall wieder salonfähig machen will. Entsprechend arbeitet man aktuell an einem Prototyp, dessen Ziel die Entwicklung eines Linienflugzeugs für den Überschallflug ist. Nun hat man mit dem Superpower eine Gasturbine angekündigt, welche auf der Entwicklung des eigenen Turbinentyps basieren und welche bis zu 42 MW an Leistung erbringen können soll. Die Ankündigung erfolgt im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde von über 300 Millionen US-Dollar, die Boom Supersonic erhalten hat.

Ein erster Kunde ist mit Crusoe bereits gefunden. Crusoe baut gigantische Rechenzentren – unter anderem für OpenAI und andere.

Laut Blake Scholl, dem CEO von Boom, soll die eigens für das Überschallflugzeug entwickelte Symphony-Power-Turbine ideal für diesen Zweck ausgelegt sein. Bei Temperaturen von mehr als 40 °C, wie sie zum Beispiel in Abilene, im US-Bundesstaat Texas und dem Standort für eines der Stargate-Rechenzentren vorherrschen, soll die neue Gasturbine deutlich effizienter als andere Systeme sein. Für den Überschall-Flug wurde die Symphony-Power-Turbine bereits auf Temperaturen von mehr als 90 °C bei Mach 1,7 ausgelegt und kommt daher beispielsweise ohne eine aktive Wasserkühlung aus.

Der Fokus von Boom soll nun zunächst auf die Herstellung der Superpower-Gasturbinen gelegt werden. Damit will man auch die Finanzierung seines primären Projektes, den Bau eines neuen Überschall-Flugzeugs besser finanzieren können.

1,21 GW an elektrischer Leistung für den "Lancium Clean Campus" in Abilene sind bereits geordert worden. Dies entspräche 29 Gasturbinen. Der Auftragsbestand soll inzwischen bei 1,25 Milliarden US-Dollar liegen. Pro Jahr sollen in einem neuen Werk in Denver Gasturbinen mit einer Gesamtleistung von 2 GW gebaut werden können.