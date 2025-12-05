Werbung

Meta plant für das kommende Jahr spürbare Kürzungen im Bereich seiner Metaverse-Entwicklung. Nach internen Informationen soll die zuständige Abteilung rund 30 % weniger Budget erhalten als bisher. Die Maßnahme ist Teil der allgemeinen Planung für 2026, in der das Unternehmen bereichsübergreifend Einsparungen vorsieht. Während andere Abteilungen allerdings nur mit Kürzungen um etwa 10 % rechnen müssen, fällt der Einschnitt im Metaverse-Segment deutlich größer aus. Hintergrund ist wohl die anhaltend schwache Akzeptanz der Technologie, die Meta seit Jahren versucht am Markt zu positionieren.

Die Entwicklung immersiver virtueller Welten basierte auf dem Einsatz von VR-Headsets, die als zentrales Interface dienen sollten. Diese Geräte ermöglichen eine dreidimensionale Darstellung der Umgebung, setzen jedoch leistungsfähige Sensorik, hochauflösende Displays und eine präzise Bewegungsverfolgung voraus. Trotz vielversprechender technischer Ansätze konnte sich das Konzept nicht im breiten Markt durchsetzen. Präsentationen mit rudimentären, teils fehlerhaft dargestellten Avataren prägten früh die öffentliche Meinung und verstärkten den Eindruck eines unreifen Produkts.

Mark Zuckerberg hatte das Metaverse lange als strategischen Kern des Unternehmens definiert und den Konzern im Jahr 2021 sogar umbenannt. Die Resonanz blieb im Ergebnis jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig entwickelte sich der Markt für generative KI rasant und konkurrierende Firmen zogen schnell an Meta vorbei. In der Folge verlegte auch Meta seinen Fokus zunehmend auf eigene KI-Modelle sowie auf smarte Brillen, die entsprechende Funktionen integrieren. Diese Geräte kombinieren Kamera-, Mikrofon- und Sensortechnik mit On-Device-KI, um kontextbezogene Assistenzfunktionen bereitzustellen.

Von den Einsparungen soll auch Horizon Worlds betroffen sein, Metas eigene virtuelle Umgebung. Der Finanzmarkt reagierte zunächst positiv auf die geplanten Maßnahmen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg der Meta-Aktie im vorbörslichen Handel widerspiegelte.