Erst im April setzte der aktuelle Intel-CEO Lip-Bu Tan den langjährig bei Intel beschäftigten Rob Bruckner als Leiter der Platform Engineering Group ein, nun verlässt dieser nach sechs Monaten das Unternehmen in Richtung Dell. Als erstes vermeldete dies die CRN. Bruckner war mit einer zweijährigen Pause bei Apple zusammengenommen 25 Jahre bei Intel beschäftigt und leitete dort verschiedene Entwicklungsgruppen.

Mit dem Weggang von Bruckner muss Lip-Bu Tan seine gerade erst neu aufgestellte Führungsriege erneut umstrukturieren. Die von Bruckner geleitete Platform Engineering Group wird nun von Mike Hurley, der seit April die Silicon Engineering Group leitet, mit übernommen. Es entsteht daraus eine vereinte Silicon Engineering and Client Platform Group.

Mit der Umstrukturierung im April wollte Tan alte Strukturen aufbrechen und die Management-Strukturen vereinfachen. Nach nur sechs Monaten aufgrund eines Weggangs erneut die Organisationsstrukturen ändern zu müssen, wirft kein gutes Licht auf die ersten Maßnahmen.

Erst Anfang September verkündete Intel neues Führungspersonal in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Michelle Johnston Holthaus verließ nach über 30 Jahren das Unternehmen und wurde durch Jim Johnson als Leiter der Client Computing Group ersetzt, während Kevork Kechichian von ARM als neuer Chef der Data Center Group hinzugekommen war. Srini Iyengar übernahm die neu geschaffene Central Engineering Group für kundenspezifische Chips.