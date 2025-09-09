Werbung
Der niederländische Branchenprimus für Lithografiesysteme und das französische KI-Unternehmen Mistral AI verkünden eine strategische Partnerschaft. Die Partnerschaft beinhaltet eine langfristige Kooperationsvereinbarung zur Erforschung des Einsatzes von KI-Modellen im gesamten Produktportfolio von ASML sowie in der Forschung, Entwicklung und Betrieb. Dies soll Kunden von ASML eine schnellere Markteinführung und leistungsstärkere Lithografiesysteme ermöglichen
Im Rahmen einer Serie-C Finanzierungsrunde investiert ASML 1,3 Milliarden Euro in Mistral AI. Damit hält ASML einen Anteil von etwa 11 % an Mistral AI. Es handelt sich um die erste Partnerschaft dieser Art zwischen einem Hersteller von Halbleiterausrüstung und einem KI-Unternehmen und soll die jeweiligen Kompetenzen beider Unternehmen vereinen.
In einigen Bereichen gibt es bereits ähnliche Kooperationen: So bietet NVIDIA mit ChipNeMo ein auf das Chipdesign spezialisiertes LLM. cuLitho ist eine von NVIDIA entwickelte Software-Bibliothek zur GPU-beschleunigten Berechnung von Belichtungsmasken für die Halbleiterfertigung, die sogenannte Computational Lithography effektiver macht. Im Chipdesign und dem Floorplaning kommt KI vermehrt zum Einsatz.