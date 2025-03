Werbung

EK Water Blocks hat in einer Mitteilung auf der eigenen Homepage verkündet, dass die Marke EK unter die Leitung von LM TEK kommt. Seit heute Morgen, Montag, dem 3. März 2025, um 9:00 Uhr, hat LM TEK alle operativen Geschäftsbereiche und den Betrieb des EK-Webshops übernommen. Ziel dieses Schrittes soll die weitere Stärkung der Marke EK sein sowie eine stärkere Konzentration auf Innovationen und die langfristige Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards der Produkte.

LM TEK wird als eigenständiges Unternehmen agieren und sich vollständig der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von EK-Produkten widmen. Durch die Neuausrichtung soll zudem eine effizientere Geschäftsstruktur geschaffen werden, die es ermöglichen soll, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren und neue Technologien im Bereich Wasserkühlung gezielter zu entwickeln.

EK betont, dass für Kunden und Geschäftspartner keine Änderungen entstehen. Bestehende Garantieleistungen, der Kundenservice sowie der Support für bereits verkaufte Produkte bleiben unverändert bestehen.

Die Umstrukturierung soll es EK ermöglichen, sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld besser positionieren zu können. Der Fokus auf Wasserkühlungslösungen für PCs, Server und Workstations bleibt unverändert. EK hat sich dabei in den letzten Jahren gewissermaßen als Marktführer für Custom-Loop-Wasserkühlungen etabliert und beliefert sowohl Endverbraucher als auch Unternehmen mit umfangreichen Kühllösungen. Die Neustrukturierung soll sicherstellen, dass EK auch in Zukunft an der Spitze der Branche bleibt und die technologischen Entwicklungen in diesem Bereich weiter vorantreiben kann