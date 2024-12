Werbung

Meta und der US-Energieversorger Entergy haben nun verkündet, wo eines der größten KI-Rechenzentren entstehen wird und wie dieses versorgt werden soll. Auf einer Fläche von ungefähr 900 Hektar soll ein Campus mit einer Fläche von 370.000 m² entstehen. Die Kosten für das Rechenzentrum werden mit 10 Milliarden US-Dollar veranschlagt.

Die Zusammenarbeit von Meta mit einem Energieversorger ergibt sich aus dem Umstand, dass solche gigantischen Rechenzentren auch einen extrem hohen Stromversbrauch haben. Somit sollte, um die Übertragungsverluste so gering wie möglich zu halten, auch die Stromerzeugung in direkter Nähe erfolgen. Amazon und Microsoft haben sich dazu bereits Kapazitäten bei Betreibern von Kernkraftwerken gekauft und diese sehen Flächen für Rechenzentren in direkter Nähe zu ihren Kraftwerken vor.

Ähnlich ist dies für das KI-Rechenzentrum von Meta im Nordosten von Louisiana geplant. In direkter Nähe soll ein Gaskraftwerk mit sieben Turbinen mit jeweils 750 MW durch Entergy gebaut werden. Diese werden aber nicht nur das KI-Rechenzentrum versorgen. Laut Meta will man 1.500 MW an elektrischer Leistung CO2-neutral kompensieren – sprich entsprechende Zertifikate oder Beteiligungen an CO2-neutraler Stromerzeugung kaufen.

Während der Konstruktionsphase sollen durch den Bau des Mega-Rechenzentrums etwa 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Dauerhaft werden etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt sein und Meta geht davon aus, dass durch die Ansiedlung etwa 1.000 indirekte Arbeitsplätze entstehen.

Um sich die Dimensionen vor Augen zu führen: Von einem Ende bis zum anderen erstreckt sich das Gelände über mehr als einen Kilometer. Neben den eigentlichen Gebäuden, in denen die Server stehen, wird es rings herum Anlagen zur Kühlung geben.

Das KI-Cluster Colossus von xAI mit seinen 100.000 H100-Beschleunigern kommt auf eine Leistungsaufnahme von etwa 150 MW. Das Rechenzentrum von Meta wird das Zehnfache dessen verbrauchen und ist damit eines der größten bisher geplanten in dieser Form. Meta ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, welches Rechenzentren in diesem Umfang plant. Microsoft und Amazon als die größten Anbieter von Cloud-Lösungen planen beide ebenfalls gigantische Anlagen. Erst vor wenigen Tagen kündigte AWS in Zusammenarbeit mit Anthropic den Aufbau eines KI-Clusters mit 400.000 Trainium2-Chips an.

Meta geht davon aus, dass die Bauarbeiten bis 2030 andauern und im Dezember beginnen werden.