Werbung

OpenAI plant aktuell die Veröffentlichung seines nächsten großen KI-Modells. Wie The Verge erfahren haben will, soll OpenAI sein nächstes Frontier-Modell mit dem Namen Orion bereits im Dezember auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Modellen von OpenAI, GPT-4o und o1, wird Orion aber zunächst nicht über ChatGPT veröffentlicht werden. Stattdessen plant OpenAI, zunächst Unternehmen, mit denen es eng zusammenarbeitet, Zugang zu gewähren, damit diese ihre eigenen Produkte und Funktionen entwickeln können.

Vor allem Microsoft – als OpenAIs wichtigster Partner bei der Bereitstellung von KI-Modellen – soll sich darauf vorbereiten, Orion schon im November auf Azure zu hosten. Eine offizielle Stellungnahme des Konzerns gibt es allerdings bisher nicht. Während Orion innerhalb von OpenAI wohl als Nachfolger von GPT-4 angesehen wird, ist es unklar, ob das Unternehmen es extern GPT-5 nennen wird.

Orion wird dabei schon von einigen OpenAI-Managern als potenziell bis zu 100-mal leistungsfähiger als GPT-4 angepriesen. Das Ziel des Unternehmens ist es, seine LLMs im Laufe der Zeit zu kombinieren, um so ein noch leistungsfähigeres Modell zu schaffen, das womöglich sogar als künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) bezeichnet werden könnte.

Die Veröffentlichung dieses nächsten Modells folgt nach der beeindruckenden Finanzierungsrunde vor Kurzem. OpenAI schaffte es, diese in kurzer Zeit mit 6,6 Milliarden Dollar abzuschließen. Zudem fallen diese Entwicklungen mit der Umstrukturierung des Unternehmens in eine gewinnorientierte Gesellschaft zusammen. Der Höhenflug beim Thema KI dürfte also vorerst weitergehen.