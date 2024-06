Werbung

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, aber mit der anhaltenden Nachfrage an KI-Hardware und immer neuen Rekorden in den Quartalszahlen hat NVIDIA nun auch Microsoft als wertvollsten Unternehmen der Welt überholt. Gestern ist der Aktienkurz noch einmal um 3,5 % gestiegen und damit stieg auch die Marktkapitalisierung auf etwa 3,335 Billionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Microsoft lag bei 3,326 Billionen US-Dollar. Das erste Nicht-IT-Unternehmen ist Saudi Aramco mit 1,787 Billionen US-Dollar.

Im vergangenen Quartal machte NVIDIA einen Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar und fuhr dabei einen Gewinn von 14,9 Milliarden US-Dollar ein. Für das aktuelle Quartal erwartet man ähnliche Zahlen – ein Ende der extremen Nachfrage nach KI-Beschleunigern ist nicht abzusehen.

Schaut man sich den Aktienverlauf über die vergangenen 12 oder 24 Monate an, so lässt sich daran ganz gut ablesen, ab wann der KI-Hype loslegte und die Nachfrage nach den entsprechenden Beschleunigern in die Höhe stieg. Ein Abflauen der Nachfrage ist aktuell nicht abzusehen. Alle Hyperscaler und Cloud-Anbieter stehen bei NVIDIA Schlange um an die aktuellen H100/H200-Beschleuniger zu kommen, für die kommende Blackwell-Generation rechnet NVIDIA mit einer weiter steigenden Nachfrage.