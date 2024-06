Werbung

Die USA haben die Sanktionen gegen Russland verstärkt und dabei einige weitere Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Genannte Firmen sollen laut den USA weiterhin Geschäfte mit Russland machen und damit den Angriffskrieg des Landes in der Ukraine unterstützen.

Auf dieser neuen Liste zu finden ist nun auch:

BEIJING DEEPCOOL INDUSTRIES CO LTD is a PRC-based company involved in the supply of over $1 million worth of CHPL items to Russian companies, including the U.S.-designated, Russia-based AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TASKOM and OOO NOVYI AI TI PROEKT.



Demnach soll Deepcool Güter im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar an CHPL-Produkten (Certified Health IT Product List) an russische Unternehmen geliefert haben. Um welche Produkte es sich genau handelt, geht aus der Auflistung nicht hervor.

Dies bedeutet, dass die US-Niederlassung von Deepcool ihren Betrieb offenbar sofort einstellen muss, da sie keine Geschäfte mit ihrer Muttergesellschaft in China tätigen darf. Der Verkauf von Deepcool-Produkten dürfte ebenfalls eingestellt werden müssen, da in den USA ansässige Personen keine Geschäfte mit der Muttergesellschaft tätigen dürfen. Für die genauen Auswirkungen in den USA fehlt uns aber der tiefere Einblick.

Für Europa und Deutschland hat die Entscheidung des US Department of State keinerlei Auswirkungen.