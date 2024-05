Corsair hegt Interesse an FANATEC

Corsair hegt Interesse an FANATEC

Die Endor AG ist bekannt als Entwickler und Anbieter von Eingabegeräten für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PC. Darunter fallen High-End-Lenkräder und Pedale. Die Entwicklung und der Prototypenbau erfolgen überwiegend in Deutschland. Unter der Marke FANATEC vertreibt Endor seine Produkte über E-Commerce-Kanäle direkt an Endkunden in Europa, den USA, Kanada, Australien und Japan.

Nun gab die Endor AG bekannt, dass sie in exklusive Verhandlungen mit Corsair, dem US-amerikanischen Marktführer für Hochleistungsgeräte und -systeme für Gamer, Content Creators und PC-Enthusiasten über strategische Investition und Restrukturierung getreten ist. Es wurde offiziell angekündigt, dass sie nach einer gründlichen Prüfung verschiedener Angebote und Beratungen mit kreditgebenden Banken ein Term Sheet unterzeichnet hat. Dieses Sheet leitet Verhandlungen mit Corsair ein. Diese Verhandlungen zielen auf eine umfassende Restrukturierung der Endor AG. Damit soll eine nachhaltige Schuldenreduktion des Unternehmens erreicht werden, um die Zukunftsaussichten rund um FANATEC zu verbessern.

Die Partnerschaft mit Corsair bietet uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, in die Weiterentwicklung unserer Marke zu investieren und unsere operative Stärke für die Zukunft zu festigen. Sim Racing ergänzt das Portfolio von Corsair ideal und eröffnet unserer Marke gleichzeitig den Zugang zur großen Gaming-Community und zu weiteren bedeutenden Märkten. - Andres Ruff, CEO und Chief Restructuring Officer der Endor AG

Die angespannte finanzielle Lage von Endor AG hat zu dieser strategischen Entscheidung geführt. Das Unternehmen soll nach dem Gesetz zur Stabilisierung und Restrukturierung von Unternehmen (StaRUG) außerhalb eines Insolvenzverfahrens restrukturiert werden. Eine verbindliche Vereinbarung wird voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen und dem Restrukturierungsgericht in München vorgelegt.

Gemeinsam mit unseren Beratern haben wir die letzten Wochen und Monate genutzt, um die Angebote sorgfältig zu bewerten und intensiv mit unseren Bankpartnern zu diskutieren. Wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit Corsair und die geplante Übernahme die Bilanz stärken und eine solide Basis für die Zukunft unseres Unternehmens schaffen werden. - so CFO Matthias Kosch

Die Restrukturierungspläne sehen vor, dass Corsair die vollständige Kontrolle über Endor AG übernimmt und das Unternehmen mit den nötigen finanziellen Mitteln versorgt, um es ohne externe Verschuldung zu stabilisieren. Derzeit belaufen sich die Verbindlichkeiten von Endor auf etwa 70 Millionen Euro.

