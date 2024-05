Werbung

Um Kosten einzusparen, setzt Microsoft den Rotstift an und schließt insgesamt vier Studios, die sich unter der Verantwortung von Bethesda befinden. Darunter anzutreffen ist auch Arkane Austin, welche den Titel Redfall entwickelt haben, und Tango Gameworks, die Schöpfer von Hi-Fi Rush. Alpha Dog Games, der Entwickler des Handyspiels Mighty Doom, wird ebenfalls schließen. Die Roundhouse Studios werden hingegen vom The Elder Scrolls Online-Entwickler ZeniMax Online Studios übernommen. Arkane Lyon, das an Marvel's Blade arbeitet, überlebt die Umbauarbeiten ebenso wie Machine Games (Indiana Jones und der Große Kreis).

Gerade die Schließung von Tango Gameworks sorgt vielfach für Unverständnis. Hi-Fi Rush erfreute sich großer Beliebtheit und wurde auch von Kritikern hoch gelobt. Dabei war der Titel sogar einer der ersten, der im Zuge von Microsofts neuer Plattform-Strategie seinen Weg als Xbox-Exklusivtitel auf die PlayStation 5 fand.

Im Zuge der Schließung von Arkane Austin wird die Weiterentwicklung von Redfall vorzeitig gestoppt. Das Spiel selbst starte in einem technisch eher schlechten Zustand und kam in der Folge bei den Spieler nicht besonders gut an. Die noch laufende Entwicklung des angekündigten DLCs werden nun von Microsoft eingestellt. Das Spiel wird keine Updates mehr erhalten – einschließlich eines Offline-Modus und neuen Charakter-DLCs.

Das Spiel selbst soll allerdings weiterhin online gespielt werden können. Die Server für den Betrieb des Spiels will Microsoft aktiv zu halten. Diejenigen, die kostenpflichtige Inhalte, wie den Hero-DLC im Voraus gekauft haben, sollen zudem ein "Wiedergutmachungsangebot" erhalten.

Microsoft geht auch auf Nachfrage nicht ins Detail, wieviele Mitarbeiter letztlich ihren Job verlieren werden, es dürfte aber zu einer erheblichen Entlassungswelle kommen. In einer E-Mail, die der Konzern an seine Mitarbeiter versendete, begründet Microsoft den Schritt mit einer "Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen".