ZOTAC bietet jetzt auch Server an

Auch ZOTAC möchte vom aktuellen AI-Hype profitieren und will daher in Zukunft auch Server-Systeme mit 4U und 8U anbieten. Konkrete Details zu der verwendeten Hardware macht man nicht, man gibt sicher offen für sämtliche Hersteller. Auf Seiten der CPUs sollen solche von AMD und auch Intel zum Einsatz kommen. In den Racks unterstützt werden bis zu zehn PCIe-Grafikkarten bzw. Beschleuniger.

Eine redundante Stromversorgung, die Unterstützung von BMC und das Trusted Platform Module 2.0 werden in einigen Modellen angeboten werden. ZOTAC orientiert sich hier an den etablierten Herstellern. Die Kühlung der modular aufgebauten Server bzw. der verbauten Hardware erfolgt per Luftkühlung.

ZOTAC 4U Rack Mount GPU-Server:

4. / 5. Xeon-Generation

bis zu zehn GPUs

Luftkühlung

modulares Gehäusedesign für einen variablen Innenaufbau

4+1 / 2+2 redundante Stromversorgung

ZOTAC 8U Rack Mount GPU-Server:

4. / 5. Xeon-Generation

SXM- / OAM-Module

12x PCIe für NICs / DPUs

Luftkühlung

Darüber hinaus soll es auch eine Bolt Tower-Workstation geben, die mit den Xeon-Workstation-Prozessoren der vierten und fünften Xeon-Generation bestückt werden können. Im Inneren ist Platz für ein ATX-, EATX-, MATX- oder EBB-Mainboard. Gekühlt werden können die Prozessoren per Wasserkühlung – ZOTAC spricht von einer entsprechenden Vorbereitung des Systems.

Die genauen technischen Details zu allen Systemen stehen noch aus. ZOTAC wirbt mit seiner langjährigen Expertise in der Herstellung von PC-Hardware. Der Mutterkonzern PC Partner ist mit zahlreichen Marken am Markt vertreten und fertigt als OEM für viele andere Hersteller.