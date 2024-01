Werbung

GameStop wird seinen NFT-Marktplatz nach 18 Monaten Betrieb dauerhaft schließen. Der Videospielhändler hatte erst Anfang 2022 angekündigt, dass er einen Marktplatz für Non-Fungible-Token, kurz NFT, einrichten wolle. Im Juli 2022 folgte dann die offizielle Eröffnung dessen.

Offiziell zieht GameStop die Reißleine "aufgrund der anhaltenden regulatorischen Unsicherheiten im Kryptobereich", so das Unternehmen in einer Nachricht, die den Nutzern des Marktplatzes zugeschickt wurde. Darin heißt es weiter, dass "mit Wirkung vom 2. Februar 2024 Kunden nicht mehr in der Lage sein [werden], NFTs zu kaufen, zu verkaufen oder zu erstellen.". Inhaber von NFTs müssen allerdings nicht besorgt sein. Ihre Tokens befinden sich auf der Blockchain und werden weiterhin über andere Plattformen zugänglich und handelbar sein.

Die Schließung des Marktplatzes ist der jüngste Schritt im Versuch des Unternehmens, sich aus dem Kryptobereich zurückzuziehen, nachdem dieses sich zuvor in dem Segment noch deutlich engagiert hatte. GameStop beendete so auch die Unterstützung für seine eigene Krypto-Wallet im November 2023 und führte dort seinerseits die "regulatorische Unsicherheit des Krypto-Bereichs" als Grund an.

NFTs sind einzigartige, nicht austauschbare Dateneinheiten, die auf einer Blockchain gespeichert sind und es den Nutzern ermöglichen, digitale Güter wie Spielgegenstände oder Kunstwerke zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen.

Seit der breiten Einführung schlägt der Technologie allerdings immer wieder Kritik entgegen. Trotz der häufigen Gegenreaktionen haben einige Videospielunternehmen Interesse daran gezeigt, etwa durch die Veröffentlichung von NFTs, die mit ihrem geistigen Eigentum in Verbindung stehen, oder durch die Integration einer NFT-Unterstützung in aktuellen Spielen, wie im Fall von Square Enix Symbiogenesis.

Der anfängliche Hype um NFTs hat sich inzwischen jedoch dramatisch abgekühlt. Im September 2023 ergaben verschiedene Untersuchungen, dass etwa 95 % der NFT-Sammlungen inzwischen einen Marktwert von Null erreicht haben sollen.