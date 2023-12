Intel unterstützt die Hand- und Fußballvereine in Magdeburg

Noch bis Mitte des Jahres fest beschlossen, dann im Rahmen der Haushaltskrise mit einem Fragezeichen versehen, soll die Megafab von Intel nun endlich gebaut werden. Von den insgesamt 30 Milliarden Euro, die hier investiert werden, kommen 10 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln.

Teil eines solchen Engagements ist aber auch, dass Intel zum Beispiel Fördergelder an die ansässigen Universitäten vergibt, damit entsprechende Studiengänge auf- oder ausgebaut werden können. Ebenfalls nicht unüblich ist, dass sich die Unternehmen im lokalen Sport engagieren und dazu kommt es nun auch bei Intel. Sowohl der Handballclub SC Magdeburg als auch der Fußballverein 1. FC Magdeburg werden unterstützt. Es handelt sich sowohl um eine Technologiepartnerschaft wie auch ein Fan-Engagement.

In der Funktion als Technologiepartner unterstützt Intel sowohl die Damen- als auch die Herren-Mannschaft des 1. FC Magdeburg sowie den SC Magdeburg. Dabei geht es um Fragen zur technischen Weiterentwicklung des Clubs – zum Beispiel in Form der 5G- und WLAN-Abdeckung in den Stadien.

Zudem unterstützt Intel die Fan-Gemeinde ab Februar 2024 mit Familien- und Kleingruppen-Ticketkontingenten, die vergünstigt angeboten werden.