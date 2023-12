Werbung

Epic Games ist als Sieger aus einem Kartellverfahren gegen Google hervorgegangen. Ursächlich dafür war Epics Auffassung, dass Googles eigener Play-Store ein illegales Monopol darstellt. Das Urteil dürfte wegweisend sein und die derzeitige App-Store-Ökonomie auf den Kopf stellen.

Im Ergebnis haben die Geschworenen Epic in allen Punkten Recht gegeben. Dies geht aus einer Gerichtsakte hervor, in der Google beschuldigt wurde, Maßnahmen ergreifen zu haben, um Konkurrenten aktiv zu unterdrücken und App-Entwickler übermäßig mit hohe Gebühren von anteilig bis zu 30 % zu belasten. Das Gericht wird wohl im Januar mit der Ausarbeitung von Abhilfemaßnahmen beginnen.

Für Google, das neben Apple einen der größten App-Stores der Welt betreibt, bedeutet das Urteil eine herbe Niederlage. Sollte das Urteil Bestand haben, könnten aber Entwicklern davon profitieren und mehr letztlich Einfluss darauf haben, wie ihre Apps zukünftig verbreitet werden.

Wenig überraschend kündigte Google kurz nach dem Urteil an, Berufung einlegen zu wollen. Der Konzern möchte mit allen Mitteln sein Android-Geschäftsmodell verteidigen. Der CEO von Epic, Tim Sweeney, begrüßte das Urteil hingegen und teilte seine Freude auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Zu den zentralen Vorwürfen von Seiten Epics gehörte unter anderem, dass Google seinen Play Store und seinen Abrechnungsdienst unrechtmäßig miteinander verknüpft hat. In der Konsequenz bedeutet das, dass Entwickler beides nutzen müssen, damit ihre Apps in den Store aufgenommen werden können. Ebenfalls für Aufsehen sorgte die Anschuldigung, Google hätte ein System zum Löschen von Texten und internen Nachrichten etabliert, um sein wettbewerbswidriges Verhalten effektiv zu verschleiern.

Interessant an dem Urteil ist, dass im Prozess zwischen Epic und Apple genau das Gegenteil heraus kam. Das Gericht urteilte in dem Fall zugunsten von Apple und sah in Apples eigenem App-Store kein illegitimes Monopol.