Werbung

Das iPhone 15 beschert Apple im vierten Geschäftsquartal 2023 erneut sprudelnde Gewinne. Der Konzern konnte in dem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahresquartal seinen Gewinn von 20,7 Milliarden auf 22,96 Milliarden Dollar steigern. Trüben tut dieses Ergebnis allerdings der etwas gesunkene Umsatz im gleichen Zeitraum. Dieser sank um gut ein Prozent auf 89,5 Milliarden Dollar. Das Minus bewegt sich damit in einem tolerierbaren Bereich, wurde an der Börse dennoch nicht gut aufgenommen.

Apple kommt zu Gute, dass sich die iPhone-15-Serie blendend verkauft. Die Verkäufe überstiegen sogar die des iPhone 14 im Vorjahreszeitraum. Damit konnte die iPhone-Sparte des Unternehmens ein Plus von 2,8 % auf 43,8 Milliarden Dollar im Jahresvergleich verzeichnen. Der Jahresumsatz musste aber gleichwohl Federn lassen und sank von vormals 205,5 Milliarden auf 200,6 Milliarden Dollar.

Hier fällt vor allem die Schwäche bei den Verkäufen mit den Macs auf. Mit einem Umsatz von 7,6 Milliarden Dollar gingen die Verkäufe um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück. Der Rückgang macht sich auch in der Begutachtung des ganzen Jahres bemerkbar. Apple konnte mit Macs 2023 einen Umsatz von 29,4 Milliarden Dollar generieren, der allerdings stattlichen 40,2 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022 gegenübersteht.

Zunehmend an Bedetung für Apple gewinnt der Bereich des Dienstleistungssegments. Hier konnte der Konzern ein Plus von über 16 % verzeichnen, auf einen Umsatz von 22,3 Milliarden Dollar. Es ist daher logisch, dass der Tech-Riese diesem Segment stetig mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt.

Sorgen bereiten tun den Analysten die Entwicklungen in China. Hier sanken die Erlöse um 2,5 % auf 15,1 Milliarden Dollar. Die zunehmend geopolitischen Spannungen und verhängten Sanktionen auf beiden Seiten verunsichern die Märkte und hemmen Apples Wachstum im Reich der Mitte. Diesen Umstand konnte zuletzt vorallem der dort heimische Konkurrent Huawei für sich nutzbar machen.