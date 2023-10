Werbung

Amazon hat bekannt gegeben, dass die ersten Prototypsatelliten des eigenen Projekts Kuiper wie geplant funktionieren und bereit für die nächste Testphase sind. Bereits am sechsten Oktober wurde im Zuge des Projekts die ersten beiden Satelliten an Bord einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance (ULA) ins All befördert. Mit dem Start begann offiziell die Kuiper-Protoflight-Mission, eine monatelange Testreihe zur Validierung des Systemdesigns und der dazu gehörenden Netzwerkleistung.

Rajeev Badyal, Vizepräsident für Technik bei Projekt Kuiper, stellte allerdings klar, dass dem Projekt noch viel Arbeit bevorsteht. Zum jetzigen Zeitpunkt sei man aber schon sehr glücklich darüber, dass KuiperSat-1 und KuiperSat-2 nominell in Betrieb sind. Die beiden Satelliten befinden sich mittlerweile stabil in der Umlaufbahn, sammeln erfolgreich Solarenergie und kommunizieren über alle Verbindungen vom Weltraum zur Erde und umgekehrt. Bereits jetzt hätte man viele neue Erkenntnisse sammeln können, die in eine weitere Verbesserungen des Produktionssystems einfließen sollen.

In der nächsten Phase der Mission sollen die vorhandenen Datennetze umfangreich überprüft werden. Dazu gehört etwa die Weiterleitung von Daten aus dem Internet, über das mit Amazon Web Services (AWS) betriebenes Bodennetzwerk, mittels einer Gateway-Antenne hinauf zu den Prototypsatelliten und im Anschluss hin zu den entsprechenden Kunden-Terminal-Antennen, an den Amazon Teststandorten. Ebenso das Senden von Daten in umgekehrter Richtung wird dabei getestet.

Das Projekt Kuiper plant noch vor Ende des Jahres mit der Satellitenproduktion in Kirkland (Washington) zu beginnen. Die Erkenntnisse aus dem bisherigen Missionsverlauf sollen dazu beitragen, die Hardware, Software und Infrastruktur, die das Kuiper-System unterstützen, weiter zu verfeinern. Die ersten Satelliten aus dieser Produktion sollen dann in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gestartet werden. Geplant ist, bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit den ersten kommerziellen Kunden in die Betatestphase einzutreten.