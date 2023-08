Werbung

2023 ist im Moment auf dem besten Weg, das schlechteste Jahr für den weltweiten Smartphone-Absatz seit zehn Jahren zu werden. Nach den vorläufigen Zahlen des aktuellen Global Smartphone Shipment Forecast von Counterpoint Research wird für das Jahr 2023 ein Rückgang der Auslieferungen um 6 Prozent auf 1,15 Milliarden Geräte prognostiziert, was den niedrigste Stand seit einem Jahrzehnt bedeuten würde.

Dabei bildet Asien eines der Haupthindernisse für ein positives Wachstum in dem Bereich. Vor allem mit China, dessen Konjunktur nach der Corona-Krise nicht so recht wieder anlaufen will, fehlt ein umsatzstarker Markt um in dem Bereich eine Trendwende einzuleiten.

Aber auch Nordamerika hinterlässt bei den Smartphone-Verkaufszahlen ein enttäuschendes erstes Halbjahr. Für das Gesamtjahr wird gar ein zweistelliger Rückgang in dem Marktsegment erwartet. Für die USA wird indes von einer Entkopplung zwischen den wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Kauf von Smartphones gesprochen. Denn trotz der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der sinkenden Inflation zögern die Verbraucher in den USA ihre Geräte aufzurüsten, was die Austauschraten auch in den Staaten drückt. In der Folge waren die Verkäufe bei beinahe allen Anbietern bisher in diesem Jahr rekordverdächtig niedrig.

Eine Ausnahme gibt es allerdings. Denn das Wachstum im Premium- und Ultra-Premium-Segment ist ein Trend der weltweit zu beobachten ist und anhält. Davon profitieren Anbieter wie Apple, deren Portfolios stark auf die höheren Preissegmente ausgerichtet sind.

Das Jahr 2023 könnte daher für den Konzern den Beginn einer neuen Ära markieren. Ein robuster Premium-Markt und das starke Abschneiden in den USA könnte dem Unternehmen helfen, weltweit zum ersten Mal die Nummer eins in Bezug auf die jährlichen Auslieferungen zu werden. Diesbezüglich wird vor allem das vierte Quartal mit Spannung erwartet, weil die Einführung des iPhone 15 Apple zusätzlichen Anschub geben könnte.