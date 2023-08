Werbung

Als Zahlungsdienstleister ist PayPal groß geworden. Mit einem eigenen Stablecoin, dem PayPal USD (PYUSD), will man nun im Krypto-Bereich mitmischen.

Stablecoins beinhalten einen Preisbindungsmechanismus und sollen so stabiler als andere Kryptowährungen sein. PayPal koppelt den PayPal USD so direkt an den US-Dollar. Entsprechend soll 1 PYUSD den Wert eines Dollars haben. Abgesichert wird der PYUSD durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Staatsanleihen und ähnliche Zahlungsmitteläquivalente. Zusätzlich zu dem Risiko von Kursschwankungen des Dollars gibt es damit theoretisch ein gewisses Emittentenrisiko. Herausgegeben wird der PYUSD in Zusammenarbeit mit dem New Yorker-Finanzunternehmen Paxos Trust Company. Die Paxos Trust Company ist auf den Blockchain-Bereich spezialisiert und wird vom New York State Department of Financial Services reguliert. PYUSD selbst ist ein auf der Ethereum-Blockchain ausgegebener ERC-20-Token.

Vorerst wird der PayPal-Stablecoin allerdings nur für US-Kunden verfügbar sein. Sie sollen schon in den nächsten Wochen PayPal USD zwischen PayPal und kompatiblen externen Wallets übertragen können. Der Stablecoin kann für Zahlungen an andere Personen und für Zahlungen beim Online-Einkauf genutzt werden. Zudem lassen sich andere Kryptowährungen, die von PayPal unterstützt werden, in PayPal USD bzw. zurück konvertieren.

PayPal verspricht sich vom eigenen Stablecoin ein stabiles Instrument, das gleichzeitig digital und an eine klassische Fiatwährung wie den US-Dollar gekoppelt ist. Man erhofft sich davon auch weiteres Wachstum digitaler Zahlungen. Innerhalb des PayPal-Netzwerkes wird PayPal USD als einziger Stablecoin unterstützt. Ab September 2023 wird die Paxos Trust Company monatlich öffentliche Berichte über die Deckung des PayPal USD veröffentlichen. Vertrauen soll auch eine öffentliche Bescheinigung einer dritten Partei über den Wert der Deckung schaffen.

Welche Relevanz der PayPal USD erlangen wird, muss sich erst noch zeigen. Die in den letzten Monaten schwer gebeutelte PayPal-Aktie reagierte erst einmal positiv auf die Ankündigung und legte im Tagesverlauf über 2 Prozent zu.