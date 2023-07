Werbung

Generative KI zu entwickeln, ist derzeit sehr beliebt. ChatGPT löste dahingehend einen anhaltenden Hype aus. Nachdem Microsoft die verbesserte Version ChatGPTs in Form von GPT4 in seine eigene Suchmaschine Bing einbaute, Google mit der Eigenkreation Bard daherkam und selbst Elon Musk ankündigte, eine eigene KI entwickeln zu wollen, ist es nicht verwunderlich, dass auch Apple derartige Überlegungen anstellt. Laut einem Bloomberg-Bericht baut Apple zur Zeit einen eigenen Chatbot mittels generativer KI auf. Augenscheinlich will Apple mit dem Titel des Projekts, Apple GPT, an die Erfolge der populären Konkurrenz anknüpfen und von der Bekanntheit profitieren.

Zur Zeit findet Apple GPT aber nur interne Verwendung im Konzern. Mitarbeiter des Unternehmens müssen laut Bloomberg zudem eine Genehmigung einholen, um ein Zugang zu dem neuen Chatbot zu bekommen. Offenbar nutzen die Mitarbeiter von Apple den Bot derzeit zum Zusammenstellen von Texten und zur Unterstützung bei der Erstellung von Prototypen. Demnach steckt das Werkzeug noch in einem recht experimentellen Zustand. Laut dem Bericht nutzt der iPhone-Hersteller Googles Just-Anach-Execution-(JAX)-Framework, um die Large Language Model (LLM) zu trainieren.

Bisher hält sich Apple sehr bedeckt was seine Pläne mit generativer KI betrifft. Ergebnisse des Systems dürfen zur Zeit wohl noch nicht für die Entwicklung von Funktionen für Endkunden genutzt werden. Allerdings sei wohl geplant, Apple GPT in Zukunft in die eigenen Produkte des Konzern einzupflegen. Das dürfte seinerseits ein Indikator dafür sein, dass auch bei Apple im Moment massiv in die Entwicklung von KI investiert werde. Auf Seiten von Bloomberg wird daher spekuliert, dass der Konzern im nächsten Jahr wohl eine größere KI-Initiative veröffentlichen könnte. Das ist wohl auch nötig, möchte Apple als einer der führenden Technologiekonzerne nicht den Anschluss an die Konkurrenz verlieren.