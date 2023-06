Werbung

Samsung hat sein nächstes Unpacked-Event angekündigt und zum aller ersten Mal in der Firmengeschichte wird es kommenden Monat im Heimatland des Elektronikriesen veranstaltet. In der Vergangenheit hatte sich Samsung in der Regel dafür entschieden, seine neuen Geräte in Metropolen wie New York, San Francisco, London oder Barcelona vorzustellen. Dieses Jahr findet das Event Ende Juli erstmals in Seoul statt.

Im Zentrum der Veranstaltung werden die neusten Generationen von faltbaren Geräten von Samsung stehen. Faltbare Smartphones ziehen in den letzten Jahren stetig mehr Aufmerksamkeit auf sich. Zwar steht der entscheidende Durchbruch noch aus, aber viele Hersteller haben angefangen, darauf einen Fokus zu legen. Die Sache scheint also langsam an Fahrt aufzunehmen. Denn erst in den letzten Wochen hat Google sein erstes faltbares Telefon, das Pixel Fold, angekündigt. Ebenso Motorola hat mit neuen Razr Plus und Razr weitere faltbare Geräte vorgestellt.

Mit der Veröffentlichung des Galaxy Z Flip 4, Samsungs aktuellem faltbaren Flaggschiff, hat das Unternehmen einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. Es wird daher erwartet, dass auf dem diesjährigen Unpacked-Event die neusten faltbaren Smartphones des Herstellers vorgestellt werden, darunter das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5. Ebenso eine Vorstellung der neusten Smartwatches der Galaxy Watch-6-Serie werden erwartet. Daneben wird mit den neusten High-End-Tablets der Galaxy Tab S9-Reihe gerechnet. Welche Produkte der Hersteller konkret ankündigen will, steht noch nicht fest.

Laut Samsung soll die Veranstaltung im COEX-Center stattfinden. Der riesige Veranstaltungskomplex liegt im Stadtteil Gangnam von Seoul. Für das Event selbst hat Samsung noch kein konkretes Datum bekannt gegeben. Es wird aber gemunkelt, dass es der 26. Juli 2023 werden wird.