Werbung

Der Cloud-Computing-Anbieter Shadow erweitert sein Angebot an Cloud-Instanzen für das Gaming und Computing. Shadow PC, also das Cloud-Gaming-Angebot, bekommt leistungsfähigere Konfigurationen. Aber nicht nur Spieler sollen Shadow nutzen, sondern auch Kreative und Unternehmen, die auf die Schnelle oder nur zeitweise eine leistungsfähige Hardware benötigen, diese aber nicht anschaffen, sondern lieber in der Cloud mieten wollen. Shadow for Makers und Shadow for Enterprise heißen die dazugehörigen Angebote, die ebenfalls aufgebohrt wurden.

Für Spieler interessant sind die Instanzen Shadow PC und Power Upgrade. Beide sind schon länger im Angebot und setzen daher auch auf etwas ältere Hardware. Die verbesserten Konfigurationen setzen beispielsweise nun auf 512 GB an SSD-Speicher. Das Power Upgrade zu Shadow PC hat außerdem nun 28 statt 16 GB an Arbeitsspeicher. Als Grafikkarte kommt für Shadow PC weiterhin eine GeForce GTX 1080 zum Einsatz, das Power Upgrade setzt immerhin auf eine GeForce-RTX-3070-Klasse an GPU-Leistung.

Die Preise liegen hier bei 32,99 US-Dollar pro Monat für Shadow PC. Das Power Upgrade kostet zusätzliche 16,99 US-Dollar pro Monat. Im Vergleich zu GeForce NOW ist das Shadow-Angebot vergleichsweise teuer. Die "Priority"-Mitgliedschaft kostet bei NVIDIA 9,99 Euro pro Monat. Die "Ultimate"-Mitgliedschaft mit GeForce-RTX-4080-Klasse an GPU-Leistung kommt auf 19,99 Euro pro Monat. Hier muss man sich auch keine Gedanken über den Speicherplatz machen.

Allerdings ist Shadow PC anders ausgelegt. Hier bekommt man eine komplette virtuelle Instanz und kann darauf ausführen, was man eben möchte, während GeForce NOW dediziert auf das Cloud-Gaming mit ausgewählten Spielen aus Steam, Uplay und EPIC Games ausgelegt ist. Erst gestern kündigte NVIDIA weitere Spiele für GeForce NOW an und bietet einen Rabatt auf die "Priority"-Mitgliedschaft. Erst kürzlich hatten wir uns die "Ultimate"-Mitgliedschaft mit einer GPU in der "GeForce RTX 4080"-Leistungsklasse angeschaut und waren positiv überrascht.

Wer kurzzeitig eine Workstation benötigt, für den bietet Shadow ebenfalls ein paar Pakete an. In den Shadow for Makers-Angeboten bekommt die "Zenith for Makers"-Mitgliedschaft nun ebenfalls 28 anstatt 16 GB an Arbeitsspeicher. Die SSD kann hier 1 TB umfassen. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA RTX A4500 zum Einsatz. Der Preis für diese Instanzen liegt bei 34,99 bzw. 54,99 US-Dollar pro Monat.

Ganz ähnlich sieht das Angebot für Shadow for Enterprise aus. Auch hier gibt es ein kleines Upgrade beim Arbeitsspeicher, in diesen Instanzen lässt sich aber auch der SSD-Speicherplatz auf bis zu 5 TB erweitern. Für die Shadow PC for Makers und Shadow PC for Enterprise wird eine Einrichtungsgebühr von 29 US-Dollar eingeführt.

Auch wenn die Preise laut Shadow nicht groß gestiegen sind und die Hardwarekonfiguration teilweise ein Upgrade erfahren hat, so ist vor allem das Shadow-PC-Angebot für Spieler wohl nur durch die Tatsache interessant, dass sich darauf beliebige Dienste und Spiele installieren lassen, während man bei GeForce NOW darauf angewiesen ist, dass NVIDIA diese auch ins Angebot aufgenommen hat. Shadow wurde 2021 vom französischen Cloud-Service-Anbieter OVH aufgekauft.

Alle Angebote sind direkt bei Shadow verfügbar.